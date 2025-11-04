El PP-VOX sostuvieron a Mazón durante un año de provocación

Hace falta tener mucha cara para que el responsable de la Generalitat asista al funeral de Estado por los 229 muertos de la Dana cuando los familiares le pidieron reiteradamente que no asistiera. Hace un año del desastre de la Dana de Valencia y el presidente Mazón siguió amarrado al sillón hasta ayer dando distintas versiones contradictorias (8), sin aclarar donde estuvo el día fatídico 29 dejando abandonados a sus conciudadanos que tenía la obligación de proteger. Si cumpliera con su deber como máximo responsable de la Generalitat no se morirían ahogados en el barro los 229 ciudadanos/as, sabiendo que el día anterior había sido anunciada la peligrosidad del temporal. La prueba está en su compañero del PP presidente de la Diputación y el rector de la Universidad de Valencia que mandaron avisos a los funcionarios y alumnado para que no fueran el día 29 a sus puestos previniéndose de la Dana tan anunciada.

Mazón no solo abandonó su responsabilidades, también oculta la catástrofe dando una rueda de prensa a las 12 horas del martes anunciando que “según las previsiones, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuirá su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana”.

Mazón abandonó sus responsabilidades el día fatídico 29, y posibilitó la desmovilización con su rueda de prensa sacándole importancia a la catástrofe, por lo que debiera ser encausado y juzgado desde el mismo día 29 sin más rodeos. Las alarmas y pruebas demuestran que estaban bien avisados los responsables de la Generalitat Valenciana.

Los masivos responsables de una institución son los primeros que tienen que implicarse en proteger la seguridad a los ciudadanos que representan. Para eso los elegimos, les pagamos y le damos los medios para hacerlo

Hace falta ser crueles para defender la permanencia de Mazón que lleva un año mintiendo y provocando con su actitud a las familias de los fallecidos. Resulta impresentable que las derechas PP-VOX mantuvieran a Mazón de presidente de la Generalitat después de lo ocurrido, porque las familias de los fallecidos llevan un año pidiendo la dimisión. Contrasta que el PP-VOX llevan siete años pidiendo la dimisión de Sánchez, que hizo frente con soltura a las catástrofes de Ucrania, Covid, y volcán de Palma, y no viendo la viga de Mazón en su ojo.

Así lo entiendo, y así lo hice cuando fui alcalde sin que nadie me lo pidiera cuando me enteré que en una boda de una pareja de Boiro se intoxicaron todos los asistentes agotándose todos los medicamentos y vi en el centro del ISM la gente tirada por el suelo agarrando el vientre con fuertes dolores habiéndose agotado todos los medicamentos en plaza llamé al gobernador y mandó un helicóptero con medicamentos desde A Coruña.

Lo mismo hice cuando se perdió el niño Manoliño en el monte Iroite, estuve presente como era mi obligación y pedí ayuda al mismo gobernador, Domingo Ferreiro, refuerzos de la Guardia Civil mandando helicópteros buscando a Manoliño durante dos días. Luego creamos Protección Civil en Boiro. Por eso no me coge en la cabeza la actitud de Mazón durante un año (366 días) y no dimita y lo sigan sosteniendo PP-VOX.