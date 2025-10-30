Canto custa un libro?
Non se sabe. Ninguén sabe canto custa un libro. Depende! O seu valor tamén depende. Non é só o que aparece na ficha da libraría. É moito máis e, algunhas veces, moito menos. O valor do libro está na súa capacidade de transformar, modelar e clarexar o pensamento do seu lector. Os libros son transmisores de saberes, son un instrumento esencial para a formación, para a capacitación, para o exercicio da reflexión, para coñecer o mundo e andar por el, con confianza e seguridade.
Din que a lectura axuda a manter o equilibrio mental, que alenta á confianza nun mesmo e nos outros, que acariña a alma de quen escribe e de quen le, pasando as páxinas amodo, unha a unha, repasando e volvendo atrás as veces que sexa necesario. Volver atrás, reler e seguir ata acabar, un libro e despois outro.
O valor de cada libro está en cada unha das palabras escritas e lidas, no que di e no que a persoa lectora entende que di. Cada quen ao seu xeito, pero sen parar de ler nunca, dándolle azos a fantasía, na procura de boa compaña. Vostede sábeo ben, quen ten un libro ou un xornal diante dos ollos, ten o mundo enteiro ao seu carón. Este escribidor quere darlle as grazas polo encontro semanal e dicirlle que, se non fosen os lectores e as lectoras, as historias da Tía Manuela quedarían na escuridade total, formarían parte da nada.
Non se sabe canto custa un libro nin se sabe canto vale un xornal, despois do seu prezo marcado na contraportada ou na portada mesma. Ao falar disto, vén á memoria a Enciclopedia Álvarez, aquel libro que valía un ollo da cara para os escolares dos primeiros anos da segunda metade do século pasado. Foi tal a súa importancia que, entre 1952 e 1970, segundo contan as crónicas, imprimíronse máis de trinta millóns de exemplares.
Aí está, segundo o prezo do papel, o custo da tinta, da man de obra, do deseño, da encadernación e distribución, calquera pode facer o orzamento para a tirada dun determinado número de exemplares dun libro. Pero, cal é o prezo ou o valor da importancia que ten a incidencia dun texto nos seus lectores? Canto custan aquelas lecturas que impiden desviarse das certezas?
E canto perderá aquela sociedade rica, integrada por unha cidadanía acomodada, cando a súa mocidade deixe de ler? Canto?