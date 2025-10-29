Carta para que lean tus hijos (y tú también)

Necesito que leas esto con calma. Sin poner los ojos en blanco. Sin mirar el móvil cada cinco segundos. No es una chapa. No es un castigo. Es una llamada urgente. Para ti, que ayer secundaste la huelga por Sandra. Y que subiste una historia con fondo negro y un “Stop bullying” escrito en blanco, convencido de estar en el lado correcto.

Hasta aquí no vas mal del todo. Pero, ojo, que ahora viene lo difícil. Voy a pedirte que hagas un análisis de conciencia. Sí, ya sé que suena a catequesis. Pero no me refiero a eso. Lo que quiero es que pienses. Por ti. Por todos. Que te pares de verdad. Que reflexiones sin excusas, sin hacerte el gracioso, sin esconderte en el grupo. Porque si no lo haces, si no escarbas un poco en tu interior, la huelga por Sandra y todas esas pancartas solo habrán servido para librarte de la clase de mates.

Aquí no vale grabarte en TikTok con cara de pena. Aquí hay una niña de 14 años muerta. No es una serie de Netflix ni una historia de Wattpad. Es real. Se llamaba Sandra. Jugaba al fútbol. Le gustaba pintar. Tenía exámenes y una mochila con llaveros. Era como tú.

Y, sí, todo falló. El sistema se quedó atascado, el colegio se llenó de excusas y los adultos permanecieron en silencio. Es cierto. Pero esto no va solo de leyes y protocolos. Va de mirarse en el espejo. De meter la mano en el barro. De parar y preguntarse: ¿cómo trato yo a los demás?

Porque el acoso no empieza con un golpe ni con un insulto, sino con una risa, un silencio, una exclusión que parece nada… hasta que lo es todo.

Así que dime:

¿Alguna vez te has reído del niño que se queda solo en el recreo?

¿Has cambiado las normas de un juego para que un compañero se quedase fuera? ¿Le has echado porque tu conversación era privada cuando no estabas contando ningún secreto?

¿Has llamado “friki” al que leía un manga o veía animes?

¿Has soltado un “vaya pintas lleva”, “qué maricón”, “qué gorda”, “qué rara”, “no sé ni qué es, si chico o chica”? Porque esas frases que parecen chistes son dagas. Y con una sola se puede destruir un día. O una vida.

¿Has dejado en visto a alguien que solo quería hablar?

¿Has hecho ghosting sin motivo, solo por aburrimiento?

¿Has creído la primera mentira que te contaron sobre alguien sin preguntarle, sin darle oportunidad? ¿Has dejado de hablarle porque te dijeron que era conflictivo, tóxico o raro?

¿Has hecho que alguien se sintiera fuera del grupo? ¿Le has dado la espalda cuando se acercaba? ¿Le has hecho sentir que sobraba, que molestaba, que no merecía tu tiempo ni tu risa ni tu presencia?

¿Has mirado para otro lado cuando alguien de tu clase se pasaba con otro? Porque total, aquello no iba contigo, ¿no?

Todo eso también es bullying. Aunque no lo llames así. Aunque lo hayas hecho “de broma”. Aunque todos lo hagan.

Sandra no se fue. A Sandra la echamos entre todos. Con risas. Con desprecios. Con silencios. Con esa inercia que tenemos de proteger al grupo y no al vulnerable.

Así que, si quieres honrar su memoria, empieza por lo difícil. Por cambiar la forma en la que miras. Por atreverte a hablar cuando los demás callan. Por dejar de compartir la burla. Por invitar a jugar al que siempre se queda fuera. Por preguntarle cómo está a quien nunca responde. Por pedir perdón, si tienes que hacerlo. Por intentar conocer al diferente y dejarte tocar por su forma de ver el mundo.

Haz algo. Desde dentro. Con respeto. Con humanidad. Y recuerda: esto no era una chapa. Era una carta. Una llamada. Una oportunidad. Tú decides qué haces con ella.

Postdata:

Y si eres tú quien está del otro lado, ten claro que no eres el problema. Que hay salida, aunque ahora no la veas. Que hay mucha gente que ve lo maravilloso que eres. Así que habla. Con quien sea. Grita si hace falta. Y si nadie responde, grita más fuerte. Porque no hay vergüenza en pedir ayuda: la vergüenza es de quienes te hacen daño. Y algún día, se darán cuenta.