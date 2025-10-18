Pilar Pastoriza, en la galería Arga

La galería Arga de la Asociación de Artistas ofrece una muestra de Pilar Pastoriza (Carballo), que tuvo como maestros a Felipe Criado y Xavier Muíños 1963) y que, además de pintora, es psicóloga de profesión. La exposición lleva por título ‘Geometría cromática’, lo cual alude a las relaciones que establece entre el color y la arquitectura del cuadro, en el que prima la articulación rítmica de los acordes de colorido, produciendo sinestesias visuales que recuerdan a la música. Sus composiciones están conformadas por planos de un cromatismo vivo y vigoroso, con armonías y contrastes de complementarios, en especial rojo-verde y naranja-azul. Aunque están presentes aspectos figurativos, que remiten al paisaje, a los rostros y a las naturalezas muertas, lo hace, en general, por medio de composiciones sintéticas donde la geometría (como el título indica) tiene un papel principal e, incluso, hay alguna obra que es puramente abstracta configurada por planos que remiten al neoplasticismo. El ejemplo más significativo es un cuadro formado por planos grises, negros, amarillos y castaño claro de formas triangulares y romboidales que se articulan como una especie de mosaico o puzzle; esta obra va acompañada por una cita de Alberto Sardiñas, que dice: “La vida es como un puzzle, no insistas en colocar piezas donde no caben”; tal reflexión nos remite a la idea de que el cuadro es como la vida: un espacio cuyas partes son únicas e irremplazables. Nuestra coruñesa Torre de Hércules aparece como protagonista de dos cuadros: en uno de los cuales se repite cuatro veces en rojo, verde, azul y castaño amarillento, y va acompañado por la frase “Erigida por los dioses”; en el otro, se alza como formada por cinco cubos, superpuestos en vertical que semejan fichas de ajedrez; parece flotar sobre la península orillada del mar como mirando al dorado sol que aparece en un cielo de vibrantes azules . Hay una hermosa obra que representa a un blanco velero erguido sobre las aguas frente a montañas y cielo también azules, va acompañado de una cita de Epicleto, que dice: “Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza”. Estamos ante una creadora singular, cuyas imágenes van más allá de la apariencia convencional, para remitirnos a símbolos de significado ontológico; entre ellos están los caminos que parecen viajar por el espacio como aves migratorias. Otro símbolo es el de la escalera que aparece en dos composiciones y cuyos peldaños pueden significar tanto la ascensión como la caída.. Significativa es la hermosa pieza protagonizada por árboles y que va acompañada por una cita de Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol.” De la misma manera, ella “planta” su creación, para introducirnos por los parajes de su imaginación donde brotan los vegetales de la vida, nacen los peces o los ensueños que alimentan el alma y la llevan más allá, hacia los territorios de lo inefable que es lo que incita al verdadero artista.