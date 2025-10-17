Fío sen agulla
Tendencia de sentidiño común na Internet: Un estudo que vén de publicar o Financial Times, feito pola consultora GWI a partir de 250.000 entrevistas en 50 países, indica que estamos a ver unha caída global no uso das redes sociais. Non só se reduce o tempo que lles dedicamos, senón que moitos usuarios —tamén no ámbito galego, que non vive alleo a estas mareas dixitais— optan directamente por abandonalas. A deriva é clara: menos pulsacións, menos exposicións, menos fe.
E aquí entra en escena unha vella coñecida: a chamada “teoría da morte de Internet”. Nacida como extravagancia fantasiosa, afirmaba que a rede xa non era habitada por persoas reais, senón por robots, intelixencias artificiais e contido automatizado. Un mundo sen vida, como un supermercado sen clientes e sen caixas. A teoría, por suposto, é falsa. Pero como todo bo espello, reflicte algo inquietante: cada vez hai menos interacción humana, máis ruído comercial e menos confianza no que vemos. O que parecía unha exaxeración, hoxe semella unha metáfora, atinada e incómoda.
As grandes plataformas, que antes prometían conexión e comunidade, agora semellan mercados encubertos. O que antes era unha conversa entre amizades, hoxe é un escaparate de produtos, enlaces patrocinados e recomendacións que non pedimos. A navegación espontánea converteuse nun paseo por un centro comercial onde todo está deseñado para que miremos, desexemos e compremos. E de non comprar algo, polo menos que deixemos rastro, que xa lle sacan renda eles.
Porque, como ben asegura a experiencia por constatación das evidencias deste novo modelo de negocio, “se algo é gratuíto, é porque ti es o produto”. Cada fotografía compartida, cada comentario inocente, cada gusto confesado, convértese en materia prima para algoritmos que nos clasifican, nos perfilan e nos ofrecen o que supostamente queremos. Ou o que lles interesa que queiramos.
Mentres tanto, moitos usuarios, especialmente a xente máis moza, comezan a recuar. Fuxir do enredo das redes. Menos publicacións, máis mensaxes privadas, máis espazos íntimos. Como quen volve á casa despois de moito tempo fóra, na feira. Intúen, con razón, que a exposición constante ten prezo, e que a espontaneidade é cada vez máis difícil de atopar entre tanto contido enlatado.
Non é que Internet morrese. Pero, mágoa é, si que perdeu parte da súa frescura, da súa capacidade para sorprender e conectar. O que antes era un fío de conversa, agora é un fío sen agulla: moito ruído, pouca costura, e moita aparencia para pouca sustancia. Falta o punto que une, que dá sentido, que cose as palabras coas persoas. E quizais, só quizais, sexa hora de volver aprender a coser. Coas mans, con tempo, e con menos pantallas, que tanto mirar para elas xa nos deixou a vista cansa, a cabeza chea, o corazón algo máis baleiro e a paciencia en números vermellos. Abofé.