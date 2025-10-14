Las crisis se resuelven mejor en democracia que en dictadura

Los países democráticos son más justos y prósperos, porque los gobernantes tienen que someterse cada poco a criterio de los votantes. La democracia es mejor cuando el gobierno le teme a la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía le teme al gobierno es dictadura. Pero la democracia no la defienden solo los políticos, la defiende la ciudadanía, para eso es preciso tener formación cívica. Las propagandas y bulos de los partidos que tienen más medios para difundir las mentiras y acusaciones falsas contra otros son nefastas para la convivencia. Actualmente hay partidos en las democracias saltándose todas las normas lo mismo que en las dos guerras mundiales. Recordemos que el partido nazi alteró e intoxicó la sociedad alemana con mentiras, resentimiento al diferente prometiendo lo imposible y eso satisfizo a las masas, como el nombre indica, son masa y es fácil de manipular. Los dirigentes nazis vivían bien y hacían fiestas por todo lo alto cada poco metiendo a los jóvenes a matarse por supuestos enemigos. Pusieron en jaque a todo el mundo sin resolver los problemas de los alemanes y las grandes potencias antagónicas, EEUU y Rusia tuvieron que unirse para abatir el enemigo común.

Las ideas alocadas de Hitler y Mussolini apasionaban a las masas con toda la parafernalia que montaban. Triunfó más el espectáculo que el uso de la razón de Estado. Defendían fantasías peligrosas contagiando a la juventud, que más tarde pagó su horror. Hasta al papa Ratzinger le obligaron a estar afiliado a las juventudes hitlerianas. Los dictadores con el poder se volvieron más locos y en cuanto cogieron el poder quemaron el parlamento rompieron las urnas con las que habían llegado al poder acabaron con las elecciones, y la democracia que le dio el poder. Las ideas ultras, sean de izquierdas, o de derechas, siempre terminan con las libertades de la gente, mientras ellos se aprovechan de la democracia extendiendo el descontento aprovechándose de crisis económicas, que es cuando aparecen los mesías con rabiosas promesas que muchos las creen y luego le votan, pero si ganan cortan todas las libertades y se quedan con todo el poder tal como reiteradamente la historia nos demostró. La mejor forma conocida para resolver todas las crisis que se dieron en las sociedades libres se vinieron se superaron con la democracia.

Cada vez que una organización política progresista quiso conseguir justicia social, las fuerzas privilegiadas se opusieron. En España como en todas las democracias hay partidos de derechas y de izquierdas. Las derechas quieren conservar sus privilegios adquiridos de sistemas totalitarios anteriores. Con la Revolución Francesa apareció la izquierda luchando contra la monarquía y la alta nobleza. Los monárquicos y la iglesia se sentaron a la derecha del Rey, y los revolucionarios a la izquierda. De ahí nació la definición de izquierda y derecha. No había partidos, solo clubs de opinión.

Pasaron siglos y seguimos teniendo y luchando por las mismas ideas, la derecha para mantener su estatus y la izquierda lucha por la justicia y el reparto de la riqueza que producen todos los habitantes de un país. Para eso se establecieron las democracias liberales que antes eran más demócratas y de izquierdas que las derechas de hoy, que pasaron de liberales a neo liberales, y de neoliberales, últimamente a ultras.

Los gobiernos de derechas recortan los servicios públicos para hacer negocios privados. Por contra los gobiernos de izquierdas defienden los servicios públicos.

En esa lucha están el gobierno y la oposición.