Un país coa súa lingua

Velaí o título do foro, organizado polo Consello da Cultura Galega, que vén de presentar as súas conclusións. E velaí, tamén, a noso paradoxo. Se a vitalidade dunha lingua se medise polo número de estudos e diagnósticos que inspira, o galego gozaría dunha saúde de ferro, seguramente recoñecido como potencia mundial na disciplina de “análise e propostas”. O Consello, cumprindo co seu deber, pon sobre a mesa un novo feixe de ideas lúcidas e coherentes. O problema, claro, é que as institucións culturais propoñen, pero é o goberno responsable quen ten a competencia, e ao parecer a teima, de coller e gardar esas propostas nun elegante caixón de asuntos pendentes.

E aquí reside a nosa traxedia. Redáctanse receitas maxistrais mentres o paciente, a nosa lingua, agarda na sala de espera a que o poder político se decida a executalas. Se por propostas fose, a nosa mocidade xa tería superado calquera conflito entre os versos de Rosalía de Castro e o último viral nas redes, integrando ambos os dous mundos con naturalidade en galego. Pero a realidade é teimuda e mostra un panorama distinto: a do galego enredado na crónica pasividade institucional.

As conclusións do antedito foro son, en si mesmas, un exercicio de lucidez e sentidiño. Reclámase unha educación con presenza “real” do galego. Xustamente iso: pedir que a lingua vehicular sexa tal de verdade, propoñendo mesmo liñas experimentais onde o galego non sexa un accesorio de quita e pon, senón o motor principal.

Suxírese tamén que un cidadán poida realizar unha tramitación coa administración integramente en galego sen que iso se converta nunha xincana burocrática.

A cousa non queda aí. No ámbito sanitario e social, fálase de crear espazos de acollida que presenten o galego como unha ferramenta de integración atractiva para as persoas que chegan de fóra, con referentes lúdicos e audiovisuais que seduzan por igual a grandes e pequenos. E no cultural, apélase a crear plataformas e contidos que compitan no mercado do lecer contemporáneo, porque o prestixio dunha lingua tamén se gaña sendo útil para ligar, para rir ou para seguir un programa de entretemento ou de competicións que fagan cotiá á lingua galega no mundo deportivo.

Mesmo no pragmático ámbito da empresa, insístese en algo tan elemental como concibir o galego como un valor engadido, un selo de calidade e proximidade no etiquetado e na xestión diaria. Facer que o noso idioma non sexa alleo no sector económico e profesional. En definitiva, propostas para fortalecer as redes que fan que falar galego sexa un acto normal e non un manifesto de resistencia.

O documento está sobre a mesa. A sabedoría popular e o rigor da xente experta volveu expresarse. Non será por falta de propostas. Agora só falta o máis difícil: que o goberno responsable deixe de coleccionar diagnósticos e se atreva, como cómpre, a facer o que debe. Que alguén deixe de mirar para o mar co “estamos a estudar o asunto” e se poña, dunha vez por todas, a remar. Hora é, abofé.