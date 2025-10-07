Los dictadores no acatan el derecho internacional

Ningún país democrático que se precie hizo una guerra total como está haciendo Israel destruyendo y matando a a tantos palestinos inocentes por culpa de unos pocos terroristas que fueron los culpables . Se ve que es una excusa para seguir ocupando territorios de Palestina como vino haciendo desde su creación en 1948. La culpa es de los belicosos, Netanyahu y Trump y Putin en Ucrania y Gaza. Trump se desentiende de la guerra de Ucrania que había prometido acabar en 24 horas. Se portan como dictadores al no respetar el derecho internacional.

La guerra cometida por el gobierno de Netanyahu contra Palestina parece dejar indiferente a la UE. Se nota que están atrapados por intereses económicos que les unen dejando que siga masacrando inocentes.

Trump está apoyando al genocida de Netanyahu para levantar una riviera en Gaza aniquilando a palestinos para hacer negocio. El Gobierno de Israel quiere convencer a la opinión pública (falsamente) que apoyar a los palestinos es apoyar a los terroristas de Hamas. Pero Netanyahu se olvida que fue el que apoyó en el pasado a Hamas para debilitar la Autoridad Palestina. También es culpable de falta de vigilancia en la frontera el 7 de octubre por donde pasaron los terroristas de Hamas.

Netanyahu lleva dos años bombardeando a palestinos en Gaza sin que estos estén bombardeando Israel. Un Estado democrático que se precie no puede convertirse en terrorista arrasando todo. Ahí al lado están asesinando a cientos de miles de personas por egoísmos personales buscando cualquier disculpa para hacerse con Ucrania y Gaza. Estamos caminando hacia estados autoritarios imitando a Putin con Ucrania. Son personajes peligrosos para la paz y la libertad. Usan todo su poder bélico masacrando inocentes sin piedad. Trump ya había demostrado su talante totalitario apoyando el asalto al Capitolio y de nuevo presidente indultó a todos los violentos sin tener en cuenta los cinco muertos en la profanación del templo de la primera democracia moderna.

EEUU fue el primer modelo democrático a seguir por su creatividad, cultura, ciencia, música, educación, cine y país de oportunidades, aunque dejó grandes grupos sin protección social y derechos. EEUU ayudó a la liberar Europa en la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, pero ahora el estrambótico Trump lo está echando a perder con sus excentricidades. Trump es un niño mimado que heredó fortuna y se dedicó al espectáculo de showman en TV, y ahora hace lo mismo en política pero poniendo todo patas arriba y apoyando a todos los políticos ultras del mundo. Lo malo es que Trump es presidente de la primera potencia mundial, pero puede dejar de serla por abuso de poder poniendo medio mundo en contra por sus políticas incoherentes vulnerando el derecho internacional. Trump apoya a Netanyahu y mira para otro lado las matanzas de Putin cuando prometió que si saliera presidente acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas. Apoya la masacre de Netanyahu, otro retrógrada peligroso que no parará porque al parar la guerra en Gaza lo meterán en la cárcel porque está imputado y si para pierde la inmunidad. No valora lo más mínimo la vida humana de los demás provocando un genocidio que seguramente no comparte el pueblo judío por mucha propaganda que haga al haber padecido sus antepasados el holocausto como ahora está haciendo su presidente con los palestinos. Si el resto de las instituciones del mundo no se implican evitando las tropelías de estos tres (Putin, Trump, Netanyahu), las democracias se acabarán. Aún estamos a tiempo si el electorado deja de votarles en las próximas elecciones. Da miedo pensar que estos elementos hayan sido elegidos por los ciudadanos que las van a pagar. Decir que los filisteos dieron nombre a Palestina en el siglo XII aC, y los judíos que ahí vivían se llamaban palestinos, hasta que se creó el Estado de Israel en 1948.