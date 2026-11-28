Nuevo juego infantil en el parque del Xardín Umbrío en Vilanova Mónica Ferreirós

Los vecinos y vecinas de Vilanova vivieron ayer una tarde mágica con el tradicional prendido de su alumbrado navideño en el Xardín Umbrío. La cita, que arrancó a las seis y media de la tarde, tenía como cada año una sorpresa preparada: el descubrimiento del nuevo juguete que formará parte del parque infantil del Xardín Umbrío.

Y este año, el Concello quiso hacerle un guiño al sector bateeiro de la localidad y el elemento destapado fue un mejillón de grandes dimensiones. Concretamente, de seis por doce metros. Como es tradición el juguete fue elaborado por el servicio de obras y se concibe como un regalo de los trabajadores a los más pequeños del municipio.

La fiesta continuó con el encendido de los adornos y, posteriormente, con el reparto de chocolate con churros a todos los presentes.

Luces navideñas en Vilanova Mónica Ferreirós

Con este acto arrancan en Vilanova unas fiestas que, este año, según indicó el alcalde, Gonzalo Durán, estarán “especialmente adicadas ao público infantil”. Así, cuenta con una programación que incluye, por ejemplo, espectáculos de magia, música en directo, fiestas con atracciones hinchables o eventos deportivos.

Vilanova prepara una fiesta de Fin de Año con Djs, animación y chocolate con churros Más información

Además, como no podía ser de otra manera, también se celebrará la tradicional Cabalgata el día 5 de enero que contará con regalos para los niños y niñas.