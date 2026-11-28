Presentación de la fiesta de Fin de Ano de Vilanova

Vilanova busca convertirse en punto de referencia en O Salnés para celebrar las fiestas navideñas. Así, dentro de su programación para estas fechas incluyen una fiesta de Fin de Año que contará con Djs, animación y chocolate con churros.

La cita, que está organizada por la Comisión de Festas de San Cipriano, será la madrugada del uno de enero en el Pabellón Multiusos. El objetivo de llevar a cabo esta iniciativa, señalan, es conseguir que "a xente non colla o coche esa noite, que cee na súa casa e que despois se achegue ata aquí para pasalo ben".

La fiesta contará con una amplia programación musical que contará, señalaron, con sesiones musicales de algunos de los mejores Djs de la zona. Entre los nombres destacan los de Dieginho, Hugo Martínez, Santi Matalobos, Sergio Crespo y Borja Solla, que será el encarado de cerrar la noche.

Desde la organización detallan que sonará música para todos los gustos y edades y que, como broche final, a partir de las siete de la mañana, se repartirá chocolate con churros "para comezar o ano da mellor maneira".

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, destacó la iniciativa de este grupo de vilanoveses que gestiona la Comisión de Festas de San Cipriano y que, además de retomar después de una década la festividad del santo que da nombre a la asociación, también se encargarán de organizad la celebración de San Mauro y, ahora "acaban de botarse outra cousa ao peito, que é organizar a Festa de Fin de Ano no Pavillón Multiusos".

Entradas

Las personas interesadas en asistir a esta fiesta tendrán que adquirir una entrada (que incluye una consumición) que se venderá por diez euros de forma anticipada y por quince en taquilla. Además, los menores de doce años podrán acceder de forma gratuita a la fiesta.

El chocolate con churros, indican desde la comisión, no está incluido en la entrada, por lo que deberá pagarse a parte.

Los puntos de venta anticipada son, en Vilanova, Bolboreta Floristas, Axouxere, La Casita de las Chuches, E.F.B. Vilanova (en la cantina del club) y Nobel. Además se podrán comprar en A Boa Vida (Illa de Arousa), cafetería Chirin-Jito (Vilagarcía), bar Antonella (Vilagarcía), cafetería Capri (Cambados), cafetería O Fielato (Cambados) y bar Lareka (Ribadumia).

Otra opción, indican, es contactar directamente con la Comisión de Festas de San Cipriano que incluso ofrece la posibilidad de entrega a domicilio o envío postal.

Desde la organización animan a todos los vecinos y vecinas de la localidad y también de otros concellos vecinos a participar en esta celebración. "Achegádevos a desfrutar con nós e a comezar o 2027 con bo pé".