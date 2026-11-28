El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al alcalde, Gonzalo Durán, en la Festa do Mexillón Mónica Ferreirós

El Consello da Xunta dará luz verde mañana a la firma de un convenio de colaboración entre la consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Vilanova que tiene como objetivo ejecutar obras de regeneración en varios espacios del municipio.

A través de este acuerdo, detallan, la administración autonómica invertirá por anticipado 185.000 euros del total del presupuesto previsto para la actuación, que asciende a 1,2 millones de euros.

Zonas de actuación

El proyecto incluye diversas actuaciones en las calles Valle-Inclán, San Mauro, Agustín Jambrina y Laxe. Los trabajos previstos están destinados a garantizar la accesibilidad, la movilidad peatonal y a la renovación de servicios.

Plano de las calles que se reformarán en Vilanova

Así, el plan incorpora la creación de itinerarios accesibles para el paso de personas, la ejecución de plataformas únicas compartidas, la ampliación de los anchos de los pasos de peatones actuales y la instalación de un pavimento podotáctil o, lo que es lo mismo, con relieve diseñado para guiar a personas con discapacidad visual.

Además, se renovará el suelo de todo el ámbito de actuación y se optimizará la red de saneamiento con la sustitución de los actuales colectores y la implantación de una nueva red separativa de aguas pluviales en aquellas calles que cuentan con una unitaria. El objetivo también es modernizar la red de abastecimiento.

Con las intervenciones proyectadas, el resultado previsto mejorará la integración estética y patrimonial del entorno, ya que respetará las exigencias en materia de patrimonio con el uso de materiales atractivos y acordes con la zona.

Con la firma de este convenio, el Concello de Vilanova podrá contratar y ejecutar estas obras. El acuerdo tendrá validez a partir de la firma entra ambas administraciones y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2028.