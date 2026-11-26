El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y los ediles Javier Tourís y Eliana Vidal presentaron el programa Cedida

Vilanova encenderá su Navidad este sábado con el tradicional prendido de su alumbrado ornamental en el Xardín Umbrío, a partir de las 18:30 horas. La cita contará con la tradicional chocolatada con churros y se desvelará el nuevo juguete infantil que el servicio de obras elabora cada año como regalo a los más pequeños del municipio. Será, además, el “máis grande da vila ata o momento e estará relacionado cunha temática especialmente importante para Vilanova”.

El Concello presentó también una programación de Navidad que “estará especialmente adicada ao público infantil” con actividades durante más de un mes. Así, tras el encendido del alumbrado, el 4 de diciembre, a partir de mediodía, el salón de actos de la Cofradía acogerá un espectáculo de magia infantil, de la mano de la actuación ‘Brincadeiras da lingua’ de Migallas Teatro.

Por otra parte, el Auditorio acogerá una intensa programación con, entre otras, el Festival de Unicef de la Asociación O Castro, (día 6, a las 19 horas) o los certámenes de la Escola de Música, los días 11 y 12. El domingo 13 dará paso al IV Nadal Rock y el Festival de Caliveras, el 20 de diciembre.

El Concello organizará también una fiesta infantil el 19, con hinchables, música y juegos, dentro de una programación en el Multiusos en la que no faltarán eventos deportivos y festivos.

La traca final llegará el 5 de enero con la Cabalgata, que contará con reparto de regalos de los más pequeños, y el Premio Extraordinario de la campaña de Vilanova Centro, que pondrá el broche en 10 de enero.