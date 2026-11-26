Bodegas del Pazo Baión, en Vilanova Mónica Ferreirós

La bodega Pazo Baión ha recibido el ‘Winetourism Award 2026’, una distinción concedida por el prestigioso crítico Tim Atkin en su ‘Rías Baixas Special Report 2026’. Un reconocimiento que pone en valor la singular propuesta enoturística de la finca y su apuesta por ofrecer “experiencias que conectan vino, historia y naturaleza”.

El galardón adquiere especial relevancia por la trayectoria y el prestigio internacional de Tim Atkin, “Master of Wine”, periodista especializado y una de las voces de referencia del panorama vinícola mundial. Sus informes anuales constituyen una importante guía para profesionales, distribuidores, prescriptores y aficionados al vino, contribuyendo a dar visibilidad internacional a las bodegas que analiza.

La distinción reconoce así la singularidad de Pazo Baión como destino enoturístico. Junto al galardón, el informe de Tim Atkin también ha destacado la calidad de los vinos de la finca. Tanto Pazo Baión como Pazo Baión “Vides de Fontán” han obtenido una puntuación sobresaliente de 93 puntos. Unos resultados que “suponen un importante impulso para Pazo Baión y refuerzan su compromiso con la excelencia”, según destacaron desde la bodega saliniense.