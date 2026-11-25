Imagen de archivo de la mercancía incautada Cedida

La Audiencia Nacional ha denegado una petición de libertad provisional solicitada por un vilanovés que fue detenido en el marco de una descarga de más de tonelada y media de cocaína en una playa de Muxía, este mismo verano. La operación se saldó con 26 detenidos, 23 de ellos ingresando a prisión provisional, y con registros en distintos puntos de la Costa da Morte y O Salnés, en Vilanova y en Portonovo.

Así pues, la Audiencia señala que existen “indicios racionales” de la participación del vilanovés en dicha descarga por los contactos reiterados con el que se considera como responsable de la infraestructura marítima empleada para la introducción de la cocaína en territorio nacional. Así, el auto alude a una conversación entre ambos en la que señalan la necesidad de “ocultar, trasladar y camuflar” una narcolancha antes de la realización del “choio”, así como se refieren a medidas a tomar para no ser detectados o interceptados por la policía.

Asimismo, los seguimientos realizados por el Greco, en coordinación con la Guardia Civil y Aduanas, parecen acreditar que el hombre formó parte de la organización que intentó introducir este alijo en Muxía De hecho, se lo estaba ya investigando y ya había intervenciones telefónicas y de los dispositivos de geolocalización y sonorización. Posteriormente, en un registro en su vivienda, se hallaron una emisora VHF, dos terminales telefónicas y una máquina de envasado al vacío.

La Audiencia considera además que hay riesgo de fuga y por ello deniega su puesta en libertad. De hecho, señala que los hechos que se le imputan pueden llevar aparejados una pena de hasta doce años y seis meses de prisión.