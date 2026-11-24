El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, participó en la presentación de la iniciativa Gonzalo Salgado

El Grupo de Acción Local del sector Pesquero (GALP) presentó ayer en el Pazo de Vista Real el proyecto ‘Feito co Mar’, amadrinado por la chef gallega Lucía Freitas, reconocida con una Estrella Michelín. Una iniciativa que busca impulsar nuevas oportunidades de emprendimiento e innovación a partir de la transformación y valorización de los productos pesqueros, contribuyendo a la diversificación de la actividad económica de las zonas costeras y al relevo generacional en el sector.

Uno de los principales ejes del proyecto, que cuenta con la chef gallega Lucía Freitas como madrina, será la puesta en marcha de los Viveros Formativos de Emprendimiento, que desarrollarán en 2027 con dos acciones diferenciadas. Estos programas están pensados para capacitar de manera práctica en la transformación y elaboración del producto pesquero, haciendo prototipado de propuestas de productos pesqueros transformados y elaborados, poniendo el foco en prácticas artesanales.

En los diferentes módulos que se impartan en los cursos se tratarán desde cuestiones relacionadas con la normativa vigente, buenas prácticas, técnicas o procesos de elaboración adecuados, hasta el envasado y etiquetado. Se desarrollará también un trabajo de tutorización dirigido a personas y colectivos que, una vez rematada la formación, precisen de apoyo y asesoramiento para facilitar su constitución como iniciativa de emprendimiento.

Una veintena de encuentros

La iniciativa, dirigida principalmente a los sectores pesquero, marisquero y acuícola, incluye la celebración de más de veinte encuentros informativos en ayuntamientos de toda la costa gallega. Estas jornadas permitirán dar a conocer los programas formativos, identificar ideas de negocio y captar proyectos susceptibles de participar en los viveros.

Una acción que se enmarca en las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, que tienen entre sus objetivos el fortalecimiento del sector marítimo-pesquero, la creación de empleo y la diversificación económica de las comunidades costeras. El proyecto está coordinado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte y en él participan también los de A Mariña-Ortegal, Golfo Ártabro Sur, Costa da Morte, Costa Sostible, Ría de Arousa y de Pontevedra.