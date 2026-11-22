Varias agrupaciones musicales participaron en la cita Gonzalo Salgado

Vilanova acogió ayer la tercera edición del Memorial José Luis Prado. Una cita impulsada por sus compañeros en el Ofeón Voces Graves de Arousa para rendir homenaje a un referente y promotor de la cultura musical vilanovesa, como fundador y director de la Coral Polifónica, además de haber dirigido la Orquestra de Pulso e Púa y el propio Orfeón. Así, varias agrupaciones se unieron en el Auditorio para realizar un bonito homenaje de un destacado saxofonista, compositor y, en definitiva, colaborador con la cultura de la villa.