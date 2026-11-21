El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Eliana Vidal, en las instalaciones Cedida

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado por la concejala Eliana Vidal, visitó las obras de la segunda fase del futuro Centro de Talasoterapia de O Terrón, donde celebró que los trabajos avanzan “a un ritmo mellor do agardado”. Así pues, los dos vasos de las piscinas —que serán de agua salada— ya cuentan con la cimentación concluida y con sus respectivos accesos. Asimismo, también se está realizando el forjado de la estructura del edificio anexo, que concentrará buena parte de los servicios complementarios: una sala multiusos, vestuarios, enfermería o un almacén y recepción, entre otros.

Esta fase cuenta con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros, financiados por la Xunta y Diputación. Finalizadas las dos primeras fases de construcción, las instalaciones podrán abrirse al público con un uso normal del complejo, a falta de completar la tercera parte de la obra que consistirá, principalmente, en la realización del circuito termal y el gimnasio con el que contará el centro.

“Agora xa podemos ver como vai ser o complexo máis aló dos planos”, destacó Durán sobre el avance de las obras, que recalcó que, de mantenerse el ritmo de trabajo, podrá “anunciar boas novas de cara ao verán”.