La portavoz socialista y el alcalde, en una sesión plenaria anterior Mónica Ferreirós

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso presentado por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en el que pedía el archivo de la denuncia por la presunta comisión de delitos de calumnias e injurias contra la portavoz socialista, María José Vales. Los hechos se remontan a la campaña electoral de 2023, cuando el alcalde y candidato popular hizo público a través de varias intervenciones ante los medios una acusación contra la aspirante socialista de que tenía algún tipo de causa abierta por su anterior gestión al frente de la Cofradía

Vales pide dos años y medio de cárcel para Durán y 30.000 euros por injurias y calumnias Más información

En el auto de la Audiencia, que es firme, se desestima así la petición de Durán, en cuyo recurso considera que los hechos carecen de relevancia penal. En cualquier caso, las magistradas concluyen que solo “el tribunal sentencionador” podrá “o no apreciar la prueba de cargo” y valorar los tipos delictivos imputados o la “credibilidad de los testigos”, entre otras cuestiones, abocando así el caso a juicio.

Cabe señalar que la acusación particular pide para él dos años y siete meses de prisión, una indemnización de 30.000 euros y multa de 21.600 (a razón de 40 euros diarios durante 18 meses) por un supuesto delito continuado de calumnias e injurias contra la portavoz socialista en Vilanova.