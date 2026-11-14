Flores para Xaquín para clausurar en Vilanova una emotiva Semana da Cultura

Alfredo Conde ofreció una conferencia sobre la relación de Valle-Inclán con la literatura gallega Mónica Ferreirós

Vilanova de Arousa despidió hoy su Semana da Cultura 2026 con una jornada marcada por los homenajes y bajo la batuta de la Asociación Amigos de Valle-Inclán. Tras su fallecimiento esta misma semana, Xaquín del Valle-Inclán Alsina, nieto de Ramón María del Valle-Inclán, pasó a ser uno de los protagonistas en un día para recordar y conmemorar a su vez el 160 aniversario del nacimiento del dramaturgo y el centenario de la publicación de ‘Tirano Banderas’.

Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura, fue el encargado de inaugurar los actos en la iglesia de A Pastoriza con una conferencia sobre la relación de Valle-Inclán con la literatura gallega. “Estuvo lleno toda la mañana”, cuenta Jose María Paz Gago, presidente de la Asociación Amigos de Valle-Inclán. Además, también detalla que el mismo Conde, al finalizar su intervención, les entregó a los miembros de la entidad copias de una serie de cartas manuscritas de Valle. “Un detalle muy bonito”, explica.

Unas flores para su nieto

Una de las escenas más emotivo llegó con el homenaje al que fue presidente de la asociación durante siete años, Xaquín del Valle-Inclán Alsina, “guardamos un minuto de silencio y después Adolfo Torrado, el primer presidente hace ya 26 años, posó un ramo de flores sobre la estatua de Valle en homenaje a su nieto”, cuenta Paz Gago. También se presentó el número 52 de la revista ‘Cuadrante’ y después llegó el acto de entrega de diplomas a los socios de honor con 25 años de trayectoria en la entidad: Susana Rivas Conde, notaria de Vilanova, y Ciprián Rivas Fernández, presidente del Ateneo de Ribeira. Desafortunadamente, como las fechas de la programación cambiaron por el luto tras el accidente ferroviario de Urda, Rivas no pudo asistir para recoger su diploma, como tampoco pudieron estar presentes el alcalde, Gonzalo Durán, ni el concejal Javier Tourís. “En todo caso, hubo representación del Concello y aunque pensé que iba a estar más deslucido, hubo mucha más gente de la que esperábamos”, aclara Paz Gago.

Con esta jornada, Vilanova cerró con broche de oro una Semana de Cultura que no solo fue emotiva para vecinos y vecinas, sino que también dejó huella física en la villa con la inauguración del nuevo Paseo Literario en el paseo marítimo. Un espacio que rinde homenaje a cuatro figuras de las letras: Ramón María del Valle-Inclán, Julio Camba, Francisco Camba y Carlos del Valle-Inclán.