Vilanova rinde homenaje en el Paseo Literario a Valle-Inclán y a otros tres ilustres escritores

Ofrenda floral a Valle-Inclán Gonzalo Salgado

Vilanova iniciará mañana -tras los cambios en la programación por el accidente ferroviario de Toledo- sus jornadas para conmemorar el 160 aniversario del nacimiento de Valle-Inclán y del centenario de la publicación de su obra ‘Tirano Banderas’, dos efemérides que constituyen el hilo conductor de una edición a la que se suma como uno de los actos más esperados la inauguración del primer tramo del ansiado Paseo Literario.

En la que fue la presentación de la Semana Cultural, el alcalde, Gonzalo Durán, detalló que esta senda literaria es una nueva propuesta de Benito Leiro, “unha idea orixinal do noso cronista oficial”, además de explicar que una iniciativa como esta “non existe noutros lugares da comarca”. Esta nueva atracción municipal estará situada en el paseo marítimo y constará, inicialmente, de cuatro placas de bronce en las que se rendirá homenaje a cuatro literatos vilanoveses: los hermanos Ramón María del Valle-Inclán y Carlos del Valle-Inclán; así como Xulio y Francisco Camba.

“É un primeiro paso, no noso obxectivo de conseguir que Vilanova sexa considerada unha vila literaria ademáis dun conxunto histórico literario”, apuntaba Leiro. Así mimso, explicó que este será un itinerario abierto, “no que cada ano irase decidindo que outros novos autores se van a ir incorporando a este paseo. “Imos a tratar de rendirlle homenaxe aos nosos grandes escritores, e no futuro, ir engadindo a outras figuras das letaras que nalgún momento tiveron afinidad ou amizade con eles, ou teñen algunha vinculación especial con Vilanova”, destacó.

Puértolas como candidata

En este sentido, Leiro mencionó también a Soledad Puértolas, recientemente nombrada hija adoptiva de la villa, como una persoalidad literaria que “probablemente en pouco tempo pase a formar parte deste paseo”. Otro aspecto que mencionó, fue la idea de poder complementar esta iniciativa con el reconocimiento de “conxunto histórico literario” para el casco viejo de Vilanova, como lugar donde existen vecinos que conviveiron y tuvieron relación con las familias Valle Peña y Camba.

Programa para mañana

La primera cita será la tradicional lectura pública de textos de Valle-Inclán, a las 11:00 horas en la iglesia de A Pastoriza. Ya a las 13 horas se inaugurará este nuevo Paseo Literario que pone en valor y acerca a las figuras literarias más destacadas de la villa a la ciudadanía.

El martes día 3 será el turno de la jornada de puertas abiertas en la Casa- Museo de Valle- Inclán. En total habrá dos pases, uno a las 10:00 horas y otro a las 12:00, además de visitas dramatizadas gratuitas con Fátima Rey.

Ya el miércoles 4 será turno de ‘En Samaín toca... maxia’, con Magia en la Manga, desde las 11:00 horas. El sábado 14 será el turno de la jornada de clausura y arrancará con la presentación a las 12:00 horas del número 52 de la revista ‘Cuadrante’, seguida de una conferencia de Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura, sobre Valle-Inclán.

Finalmente, se hará entrega de los diplomas de ‘Socios Honorarios’ a los socios con más de 25 años de antigüidad de la Asociación Amigos de Valle-Inclán: Susana Rivas Conde y Ciprián Rivas Fernández. Esto será a las 13:30 en A Pastoriza.