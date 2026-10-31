El Centro de Talasoterapia avanza y Durán mira a comienzos de 2027 para finalizar la estructura

El Concello visitó los avances en las obras del Centro de Talasoterapia Cedida

Los trabajos para levantar en Vilanova un Centro de Talasoterapia avanzan a buen ritmo tras finalizar los trabajos de soterramiento del semisótano. Además, se avanza para iniciar cuanto antes la construcción del edificio —de una sola planta— que albergará parte de las instalaciones del complejo: una sala multiusos, zona de vestuarios, enfermería, almacén y recepción, además de una sala de instalaciones que estará ubicada en el semisótano. Durante la visita del alcalde, Gonzalo Durán, y de las concejalas Nuria Morgade y Eliana Vidal, a las obras, el propio Duran se mostró optimista y adelantó que entre los meses de enero y febrero “poderíamos ter laventada a estrutura principal e poder comezar a traballar dentro da edificación”.

El centro comercial de Deiro: en obras 22 años más tarde Más información

Concretamente, los espacios mencionado formarán parte del equipamiento destinado al ocio, el desarrollo y la promoción de actividades deportivas y saludables, incluidos en la segunda fase del proyecto del Centro de Talasoterapia de Vilanova, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 1.817.052 euros, financiados por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

Sorpresas y cambios

El regidor confirmó también que el proyecto va a entrar en una nueva etapa en la que se podrán observar resultados “máis rápido”, una vez que comience a levantarse la estructura del edificio. Por otra parte, Vidal, anunció que el centro contará con “algunha sorpresa” relacionada con las ideas recogidas durante la visita al complejo termal de Cuxhaven (Alemania). También explicó que el equipo redactor presentará algunas modificaciones en el proyecto en el balneario.