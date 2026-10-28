El cadáver que apareció en Muros es el de un primo de Braulio Vázquez

Garrafas que aparecieron en Cangas y que podrían estar vinculadas al caso Salvamento Marítimo

El cadáver del hombre que apareció en la playa de O Galiñaceiro, en Muros, es el de Francisco Ismael Portas Vázquez, familiar del narcotraficante Braulio Vázquez, condenado en la causa del Karar y con penas anteriores por delitos contra la salud pública.

La investigación, que lleva a cabo la Guardia Civil, también busca posibles vínculos con los 17 bidones de plástico que aparecieron el pasado fin de semana en la playa de Ancoradoiro, en Carnota. Se trata del tipo de bidones que se suelen emplear para narcolanchas o incluso narcosubmarinos, un tipo de transporte que ha cogido mucho fuelle en los últimos años en el caso de las mafias de la droga.

Por el momento, son hipótesis que están sobre la mesa. También los investigadores están tratando de arrojar luz sobre la desaparición de otras tres personas residentes en Cambados y otros puntos de O Salnés. En ninguno de los casos hay denuncia. ‘Fransiño’ era vecino de San Miguel de Deiro y tenía 36 años. Algunas fuentes apuntan a que el cuerpo podría presentar un golpe en la cabeza y entre las hipótesis barajadas se encuentra que fuera causado por una lancha que le pasó por encima. Así pues, los resultados de la autopsia son claves para determinar la causa de la muerte.

Aunque el instituto armado mantiene todo bajo discreción, en los últimos días están desplegados por diversos puntos de la costa gallega intensos operativos, que combinan la vigilancia aérea y marítima y que no se descarta que busquen un alijo.

Investigación bajo secreto

Además de en Carnota, en la costa lusa, en concreto en Esposende, también aparecieron hace unos días más de un millar de litros de gasoil y en Cangas unos 550. En Corrubedo también aparecieron cinco Son hechos cuya posible conexión no pasa desapercibida para los investigadores, que tratan ahora de dilucidar si están relacionados con varios alijos de estupefacientes. Braulio Vázquez era uno de los principales objetivos de las fuerzas policiales, pero hasta 2019 no había sido detenido. Ocurrió en el primer mes del año, cuando la Udyco de la Policía Nacional lo arrestó, acusado de mover cocaína en vehículos y guardarla en zulos en Vilanova. Por esta operación le cayó también su primera condena, pero para entonces ya se encontraba inmerso en otros procesos judiciales. El más mediático fue el del Karar, junto a José Carlos Santórum, por el que le cayeron nueve años de prisión. Por el momento, toda la investigación se encuentra bajo estricto secreto y será más adelante cuando se pueda determinar si todos estos hechos días en la costa norte y sur de Galicia están vinculados al tráfico de droga