UPTA denuncia que el centro comercial de Deiro es una amenaza para el pequeño comercio de O Salnés

Representantes del gobierno local, vecinos y colaboradores, en el acto simbólico de inicio de la obra Gonzalo Salgado

Las obras del centro comercial de Deiro están en marcha, más de dos décadas después de su anuncio, después de que la pasada semana se celebrara un simbólico acto de colocación de la primera piedra de la superficie comercial. Con ello se desatasca un proyecto estratégico para el Concello que se prevé que entre en funcionamiento en 2028, pero que también suma críticas. Así, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) entiende que este centro es una “apuesta profundamente equivocada por un modelo de consumo que puede acabar destruyendo buena parte del tejido comercial de toda la comarca”.

De hecho, la asociación entiende que este proyecto supone una “amenaza” para el comercio local de Vilanova y del conjunto de O Salnés, por lo que exige que “se evalúe el impacto real sobre los negocios existentes en toda la comarca y sobre el empleo que puede desaparecer” a causa de esta superficie comercial. “Los pequeños negocios no son un estorbo para el desarrollo económico, son precisamente quienes han mantenido vivos nuestros pueblos durante generaciones”, señala.

“Propaganda, no garantía”

Así, en el acto de inicio de obras, Concello y promotora hablaron abiertamente de la generación de 600 puestos de trabajo. Cifra que UPTA pone “seriamente en duda”. “No basta con anunciar centenares de empleos sobre el papel. Hay que demostrar cuántos se crearán realmente y cuántos se destruirán. Sin ese balance, las cifras anunciadas son propaganda, no una garantía de desarrollo económico”, arremetió la asociación de autónomos.

La entidad alzó así la voz contra un modelo que consideran equivocado para O Salnés, en el que se aglutina toda una oferta de servicios en un mismo espacios, mientras “las calles comerciales de nuestros pueblos pierden clientes, actividad y vida”. Por ello, UPTA cargó directamente contra el Concello por su apoyo a este modelo, al entender que “son esos comerciantes y hosteleros quienes mantienen locales abiertos, crean empleo y contribuyen diariamente a la economía municipal” cuando ahora “se les expone a una competencia que puede comprometer su supervivencia”.

Sin embargo, UPTA reprochó también a otras asociaciones que representan al tejido empresarial de la comarca de “permanecer en silencio cuando una decisión de esta magnitud puede arruinar a una parte importante de los pequeños negocios”. “Resulta insólito que, en lugar de fortalecer el comercio del centro de Vilanova y del conjunto de O Salnés, se facilite a las grandes marcas un nuevo espacio para seguir concentrando la tarta del consumo”, concluyeron desde a asociación de autónomos.