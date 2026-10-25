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Vilanova

Baión despide un San Simón en el que no faltó el pulpo

Redacción Arousa
25/10/2026 19:54
El pulpo volvió a ser el protagonista
El pulpo volvió a ser el protagonista
Mónica Ferreirós
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La parroquia vilanovesa de Baión pone hoy el broche de las fiestas de San Simón, donde el vino y el pulpo han vuelto a coronar la mesa. Una cita tradicional en el calendario festivo de la comarca, que se despide con la gastronomía como gran protagonista, pero también con la misa solemne en honor al santo y con la amenización musical del grupo de gaitas Brisas do Río Ulla y la charanga Os Atrevidos. Como colofón, la orquesta La Fórmula cierra la programación con un tardeo musical que pone ya el broche a una nueva cita de San Simón desde Baión.

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