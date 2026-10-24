Vilanova acerca el oficio de las redeiras y aborda su relevo generacional y nuevos retos

El conselleiro de Cultura, José López Campos, visitó la jornada Mónica Ferreirós

El Pazo de Vista Real acogió una jornada impartida por la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao para acercar a nuevas generaciones este oficio tradicional. Así los participantes pudieron disfrutar de una demostración práctica del proceso de reparación y elaboración de las redes, dando a conocer los materiales, herramientas y principales métodos de trabajo. Todo esto combinando explicaciones con demostraciones prácticas y contando además con un espacio de conversa e intercambio de experiencias alrededor de la trayectoria profesional de las redeiras, de los cambios experimentador por el sector, de los retos a los que se enfrenta en la actualidad y del futuro de la ocupación y el relevo generacional.

En la jornada participó el conselleiro de Cultura, José López Campos, que destacó la inclusión de la jornada en la Rede Galega de Oficios Vivos, que sumó cerca de 400 participantes en su primera edición. “Estes oficios son un piar fundamental da nosa cultura e un importante recurso para dinamizar o rural, amosándolle á xente moza todas as oportunidades vitais que poden atopar nestas contornas”, apuntó el representante autonómico.

Tal y como explicó el conselleiro, este programa pionero de voluntariado intergeneracional lleva desde el pasado mes de julio recorriendo 25 ayuntamientos gallegos con el objetivo de poner en valor el conocimiento de las personas de más de 55 años. Para ello, se articuló una programación que incluyó la participación de personas expertas en diferentes oficios como la artesanía, la oleiría, la redeiría o el diseño y creación de piezas elaboradas con piel de curtido vegetal.