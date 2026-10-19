Vilanova inicia un programa de formación en igualdad que llegará a los centros educativos

Una de las acciones inaugurales del programa Cedida

La Concejalía de Igualdad de Vilanova inició en el CEIP Plurilingüe San Bartolomé un programa de formación en materia de igualdad que impartirá en todos los centros de Primaria y que también incluirá acciones formativas en los institutos. El programa cuenta con la financiación de la Diputación y aborda la educación emocional, la prevención del acoso escolar, la igualdad y la identificación de relaciones tóxicas.

La primera sesión estuvo dirigida al alumnado de quinto y sexto de Primaria, en el marco de la propuesta «Inteligencia emocional contra el bullying. Igualdad». A través de una dinámica de grupo, esta formación busca que los niños y niñas descubran como la inteligencia emocional puede contribuir a fomentar la corresponsabilidad, la igualdad y el respeto en sus relaciones.

Los contenidos para primaria se centran en el reconocimiento de las propias emociones, en la comprensión de como se sienten las demás personas, así como en el desarrollo de la empatía. La propuesta incorpora también una actividad para aprender a detectar el chantaje emocional y reflexionar sobre estos comportamientos en las relaciones cotidianas, según avanzó el Concello.