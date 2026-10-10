Vilanova fomenta el Camiño de Santiago, también en kayak

Medio centenar de personas participaron en la jornada Gonzalo Salgado

La Estación Marítima ‘Mar de Santiago’ de Vilanova acogió hoy el inicio de la primera etapa del Camino a Santiago a kayak. Una iniciativa que surge de la mano de Piragüilla y que mezcla dos recorridos a través de la Ría de Arousa y remontando el río Ulla, con un tercero a pie de Pontecesures a Santiago.

Algunos de los participantes Gonzalo Salgado

La actividad apuesta por el deporte, la naturaleza, la cultura y el respeto por el medio ambiente y que trata de promocionar la ruta que recrea la Traslatio. Medio centenar de personas participan la actividad, que se retomará mañana de Bamio a Cesures.