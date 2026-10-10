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Diario de Arousa

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Vilanova

Vilanova fomenta el Camiño de Santiago, también en kayak

A. Louro
10/10/2026 20:55
Medio centenar de personas participaron en la jornada
Medio centenar de personas participaron en la jornada
Gonzalo Salgado
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La Estación Marítima ‘Mar de Santiago’ de Vilanova acogió hoy el inicio de la primera etapa del Camino a Santiago a kayak. Una iniciativa que surge de la mano de Piragüilla y que mezcla dos recorridos a través de la Ría de Arousa y remontando el río Ulla, con un tercero a pie de Pontecesures a Santiago. 

Algunos de los participantes
Algunos de los participantes
Gonzalo Salgado

La actividad apuesta por el deporte, la naturaleza, la cultura y el respeto por el medio ambiente y que trata de promocionar la ruta que recrea la Traslatio. Medio centenar de personas participan la actividad, que se retomará mañana de Bamio a Cesures.

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