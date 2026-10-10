Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

‘Tras os montes’, la mirada personal del fotógrafo Javier Teniente sobre el mundo rural

A. Louro
10/10/2026 11:46
Acto de presentación del fotolibro
Acto de presentación del fotolibro
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El reconocido fotógrafo documental Javier Teniente presentó ayer en Vilanova su fotolibro ‘Tras os montes’, una mirada personal al medio rural y todo lo que lo envuelve. Paisajes, retratos y escenas de la vida diaria conforman así una narración situada entre el documento, la memoria y la experiencia personal del artista vigués, que pretende adentrar al lector a las personas que lo habitan y a los rastros de un mundo que cambia, tratando de comprender qué permanece cuando desaparecen los modos de vida de pasadas generaciones.

La actividad la organizó la asociación cultural Terra de Cardos, en colaboración con Solar de Edición, la editora del fotolibro, que recoge instantáneas de diferentes territorios rurales de la península ibérica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620