‘Tras os montes’, la mirada personal del fotógrafo Javier Teniente sobre el mundo rural

Acto de presentación del fotolibro Gonzalo Salgado

El reconocido fotógrafo documental Javier Teniente presentó ayer en Vilanova su fotolibro ‘Tras os montes’, una mirada personal al medio rural y todo lo que lo envuelve. Paisajes, retratos y escenas de la vida diaria conforman así una narración situada entre el documento, la memoria y la experiencia personal del artista vigués, que pretende adentrar al lector a las personas que lo habitan y a los rastros de un mundo que cambia, tratando de comprender qué permanece cuando desaparecen los modos de vida de pasadas generaciones.

La actividad la organizó la asociación cultural Terra de Cardos, en colaboración con Solar de Edición, la editora del fotolibro, que recoge instantáneas de diferentes territorios rurales de la península ibérica.