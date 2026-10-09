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Vilanova

Vilanova estrena una travesía en kayak y a pie para descubrir el Camiño de Santiago por la Ría

A. Louro
09/10/2026 21:18
El Concello presentó la iniciativa promovida por Piragüilla
El Concello presentó la iniciativa promovida por Piragüilla
Mónica Ferreirós
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Vilanova presentó ‘O Camiño que flúe’, una iniciativa que nace de la mano de Piragüilla para promover el Camiño de Santiago por la Ría de Arousa, para recrear la Traslatio. Será una experiencia de tres etapas que mezclarán dos recorridos en kayak por la Ría y el Ulla, y una a pie, desde Pontecesures a Santigao. Una actividad que apuesta por el deporte, la naturaleza, la cultura y el respeto por el medio ambiente.

La buena acogida de la propuesta llevó a ampliar la participación prevista inicialmente —35 personas— hasta alcanzar un máximo de cincuenta participantes. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado por representantes de Piragüilla, que reafirmó su apuesta por promocionar al Camiño de Santiago por mar.

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