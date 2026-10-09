Vilanova
El BNG de Vilanova convoca una asamblea abierta para sumar esfuerzos
El BNG de Vilanova convoca para el próximo lunes, a las diez de la mañana, en el Hotel Leal, una asamblea abierta para sumar esfuerzos y tratar cuestiones municipales. Una de ellas es la reforma del centro de salud de Vilanova. Los nacionalistas denuncian que el convenio firmado por la Xunta es perjudicial para el Ayuntamiento, que se vería obligado a asumir el 50% de los 303.921 euros que costará la obra, pese a que es una competencia exclusiva del Sergas, según denuncia la portavoz del Bloque, Carmela Alfonso.
La asamblea servirá así para tratar la actualidad de Vilanova, pero también para sumar gente que pueda “arrimar o hombro”, también de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.