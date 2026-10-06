La Mancomunidade planteará a los alcaldes asumir el 20% de los más de 5 millones del colector de Vilanova

La conducción salvará el Rego do Alcalde bajo la nueva pasarela GonzaloSalgado

El demandado colector litoral entre Vilanova y Cambados ha superado su principal escollo: la concesión de la ocupación de dominio público marítimo terrestre para pasar esta conducción. Un proyecto fundamental para reducir los vertidos a la Ría de Arousa por los alivios de la deteriorada canalización actual, especialmente en días de lluvias, que queda ahora pendiente de asegurar la financiación. La Xunta ya ha confirmado que asumirá el 80% del coste de la actuación, que ha pasado inicial de dos millones de euros a otro de más de cinco, el actual, tras más de seis años en un cajón por el bloqueo de Costas del Estado.

Así pues, la incógnita se cierne ahora sobre el 20% restante del presupueston (alrededor de un millón de euros), que deberían de asumir los concellos. Sin embargo, en una visita de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ambos alcaldes se mostraban escépticos de poder asumir el grueso del millón de sus arcas locales. Un montante que, visto lo visto, podrían sufragar de forma conjunta los nueve ayuntamientos que conforman la Mancomunidade do Salnés. Así lo había reclamado con anterioridad el regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, que pedía reciprocidad al organismo: “Si paga la tubería hacia O Grove, que pague también la nuestra”, recalcó.

Una posibilidad que valora ya la Mancomunidade. De hecho, el presidente comarcal, David Castro, explicó que en las próximas semanas se expondrá a los nueve alcaldes y ante el Pleno, la posibilidad de asumir esta financiación. Así, el esfuerzo inversor se repartiría entre los nueve ayuntamientos, teniendo en cuenta además que la eliminación de vertidos en As Patiñas es una cuestión ambiental de la que se beneficiarán todos los municipios costeros de la comarca saliniense.

Así lo reconoce Castro, que reivindica que el proyecto es “necesario para toda a comarca”, ya que trata de reducir los vertidos contaminantes a la Ría, una situación que afecta a todo el litoral de O Salnés en mayor o menor grado. Por ello, se congratuló del desbloqueo definitivo de la obra, toda vez que la Xunta asumió las competencias del litoral, autorizando finalmente la concesión por treinta años que Costas del Estado denegaba.

Características de la actuación

Cabe recordar que la obra prevista incluye la renovación del colector litoral que canaliza las aguas fecales desde Vilanova de Arousa hacia la estación depuradora de aguas residuales de Tragove, en Cambados, reduciendo de manera significativa el volumen y el número de vertidos a la Ría. Además, también se acometerá la mejora de las estaciones de bombeo y la construcción de un nuevo tanque de tormentas.