Javier Teniente presenta en Vilanova 'Tras os montes', una mirada personal al rural que permanece al otro lado del mapa

Una de las imágenes que componen el fotolibro Cedida

La asociación cultural Terra de Cardos y Solar de Edición, en colaboración con el Concello de Vilanova y la Diputación, organizan este viernes la presentación de ‘tras os montes’, el nuevo fotolibre del artista vigués Javier Teniente. Tendrá lugar en la capilla de A Pastoriza, a partir de las 19:30 horas.

En ‘Tras os montes’, Teniente dirige su cámara hacia un territorio muy diferente al de muchos de los trabajos que han marcado su trayectoria profesional como fotógrafo documental. Después de décadas fotografiando conflictos, crisis humanitarias y realidades sociales en distintas partes del mundo, el autor vuelve la mirada hacia un paisaje mucho más próximo: el mundo rural de la península ibérica y las personas que todavía permanecen vinculadas a él.

Javier Teniente, en una imagen de archivo Cedida

El origen del proyecto está relacionado con el regreso del fotógrafo, en 2017, a una aldea que había conocido años atrás. Allí encontró campos abandonados, la ausencia del ganado que anteriormente ocupaba las tierras y una población envejecida. Aquella experiencia se convirtió en el punto de partida de un trabajo desarrollado durante sucesivos viajes y recorridos por diferentes territorios de España y Portugal.

Con este trabajo construye una mirada amplia sobre el medio rural, sus habitantes, sus trabajos, sus casas, sus caminos y su particular relación con el territorio. En sus fotografías conviven el abandono y la soledad con la resistencia, la dignidad y la belleza de unas formas de vida sometidas a una profunda transformación. Paisajes, retratos y escenas de la vida diaria conforman así una narración situada entre el documento, la memoria y la experiencia personal. Más que observar el rural desde fuera, Teniente se aproxima a las personas que lo habitan y a los rastros de un mundo que cambia, tratando de comprender qué permanece cuando desaparecen los modos de vida que durante generaciones dieron forma a esos territorios.