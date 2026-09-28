Vilanova impulsa la siembra de 850.000 almejas para reforzar el banco marisquero de O Esteiro

Miembros del Concello y del Pósito, en la entrega de la nueva cría de almeja

El Concello de Vilanova de Arousa entregó a la Cofradía una segunda partida de 850.000 almejas que estarán destinadas al banco marisquero de O Esteiro. Una aportación que se enmarca en el convenio rubricado entre la administración y el Pósito para apoyar la recuperación de los recursos marisqueros tras la mortandad provocada por las lluvias del invierno pasado. En total, se dotará al marisqueo a pie de 1,7 millones de ejemplares de bivalvo, con una inversión municipal de 30.000 euros.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó el buen tamaño de las semillas, incluso superior al de la primera partida, y subrayó la importancia de mantener la colaboración con la Cofradía. “Este é o camiño, hai que sementar para recoller”. “Polo tamaño das pezas, creemos que dentro dun ano podemos ter boas noticias”, apuntó el regidor.

Así pues, las 850.000 unidades de almeja se comenzarán a sementar ya esta mañana en la zona de O Esteiro, después de que la Cofradía llevase a cabo los trabajos de limpieza y acondicionamiento.

Garantizar el futuro

Lo cierto es que la cofradía vilanovesa es una de las más castigadas por la crisis productiva que vive el sector. Un lastre que se vio más pronunciado si cabe con el tren de borrascas vivido el pasado invierno, entre los meses de enero y febrero, que provocó una gran mortandad de bivalvo en los bancos marisqueros. Por ello, la Cofradía se comprometió a colaborar en su regeneración para tratar de garantizar el futuro de la actividad.

Así pues, desde el propio Pósito señalaban que, además de esta aportación, es también fundamental la preparación de los parques, así como la limpieza y el tratamiento del terreno para la continuidad del marisqueo: “De isto depende o noso futuro: de sementar”. Además, indicaron la necesidad de continuar incrementando la cantidad de semilla para garantizar la viabilidad de la actividad en los próximos años.

Cabe recordar que este ejercicio la Cofradía y la Consellería do Mar firmaron un convenio cercano al medio millón de euros para la regeneración de seis grandes bancos marisqueros, que incluiría una superficie de 1.086.872 metros cuadrados. El convenio ampara la siembra controlada de 650.000 unidades de almeja babosa autóctona que se distribuirán entre el banco de Castelete-O Rego y en Vilamaior. Se controlarán especies invasoras como el alga Gracilaria vermiculophylla y la ostra japonesa (Magallana gigas), que se retirarán manualmente.

En cuanto a la actuación municipal, la concejala de Infraestruturas, Eliana Vidal, que acompañó también al alcalde y al patrón mayor, Rosalino Díaz, durante la entrega de la cría de almeja, destacó que esta aportación “é unha demostración de que dende o goberno local sempre estamos pendentes dos nosos veciños”. Además, recordó el peso del sector en el municipio, “con 220 mariscadoras que neste momento precisaban axuda e colaboración, e fixemos todo o posible para darlla”.