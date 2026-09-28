Más de un centenar de vecinos se suman al servicio del contenedor marrón en Vilanova

Contenedor marrón vilanova

El Concello de Vilanova celebró el pasado viernes la primera jornada de su campaña de concienciación sobre la separación de biorresiduos y uso del contenedor marrón. Fuentes municipales subrayaron que fueron “moitos os interesados que se achegaron á carpa para solicitar información” y un total de 107 vecinos se inscribieron en esta campaña, recibiendo de forma gratuita un pacl de reciclaje con caldero individual, un paquete de bolsas compostables, una guía informativa además de la llave para acceder a los colectores marrones.

La iniciativa también pasó por los centros escolares del municipio la pasada semana para concienciar también a los más pequeños sobre la importancia de separar los residuos tanto en el domicilio como fuera de él, a través de juegos y preguntas interactivas para amenizar las explicaciones por parte de los docentes.

Desde el Concello fomentan este viernes, 2 de octubre, una nueva jornada de esta campaña de concienciación, en una carpa informativa que se situará en la Praza do Concello, de 10 a 13 horas, asesorando a los vecinos que quieran participar en este servicio, ofreciendo también la entrega del pack de reciclaje para tratar de fomentar y promover este hábito.