Vendimia, pisada de uvas y una gran comida popular: András afianza su fiesta de San Miguel

Un centenar de personas llegó a la parroquia de András, en Vilanova de Arousa, para celebrar un año más su San Miguel das Uvas Gonzalo Salgado

Un año más, y por tercer año consecutivo tras su recuperación, la parroquia de András, en Vilanova de Arousa, tuvo vendimia, pisada de uvas y comida popular para un centenar de personas en honor a San Miguel das Uvas. La Asociación Cultural San Miguel da Rúa Nova fue la encargada de rescatar en 2024 una longeva tradición que había desaparecido del calendario festivo y que ahora se vuelve a disfrutar bajo las parras.

Hoy tuvo lugar la jornada grande, en la que no faltó la competición de vendimia y pisada de uvas, y donde se repartieron premios para los tres primeros clasificados. Así, Pablo y Nefer se coronaron y recibieron 100 euros tras su victoria; le siguieron en segunda posición Nuria y Mauro, quienes que llevaron a casa un lote de vino y conservas; y finalmente, en tercer lugar hubo dos vencedores: Tete y su padre, e Iria y su acompañante, que fueron premiados con una botella de vino ‘Rúa Nova’.

Tras la competición llegó el turno de la comida, donde no faltó la empanada, el pulpo, la carne ao caldeiro, y una opción de menú infantil con milanesas. La actuación del duo Los Dinámicos amenizó el banquete y la música de los Cruceiros de Tremoedo se encargó de resonar en las calles de la parroquia.

Desde la organización manifestaron su entusiasmo al ver que este año fueron incluso más las personas que se acercaron a disfrutar de una tradición tan ligada a la comarca y a su cultura vitivinícola. En total de contabilizaron unas 120 personas, y todo pese a que la lluvia amenazó y obligó a abrir algún que otro paraguas.

La misa será en la plaza

La celebración continuará este martes, día 29, con una misa solemne a las 19:00 horas en la plaza de San Miguel da Rúa Nova para evitar así repetir la polémica que suscitó en 2025 el uso de la capilla del Pazo de Rúa Nova como escenario para la ceremonia.

Con esta costumbre, la parroquia de Vilanova aprovecha para despedir también la época de la vendimia, una vendimia que este año fue temprana, pero que dejó uva de gran calidad.