Vilanova procesionó con su patrón, San Cipriano, en unas fiestas que recuperaron su esplendor

Procesión de San Cipriano en Vilanova Gonzalo Salgado

Vilanova volvió a ser fiel un año más a la procesión de su otro patrón, San Cipriano, en el día grande de sus fiestas, después de que el pasado sábado hiciera lo propio con Nosa Señora da Pastoriza.

Es una edición especial, ya que la parroquia recuperó, nueve años después, el esplendor de sus festejos gracias a una nueva comisión, que apostó por dar una intensa programación lúdica y musical, que ayer contó con la verbena a cargo de la orquesta Marbella y DJ Cristian Álvarez y que pondrá hoy el broche con un funeral por todos los difuntos de la parroquia.