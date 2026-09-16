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Vilanova

Arde por completo un galpón repleto de paja y leña en Baión 

Los medios continúan trabajando en la extinción, pero por el momento no ha afectado a las viviendas colindantes

Fátima Pérez
16/09/2026 10:59
Incendio en Vilanova
Incendio en Vilanova
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El equipo de bomberos de O Salnés trabaja desde primera hora de esta mañana en la extinción de un incendio en un galpón en el lugar de Fonsín, en Baión. Al parecer fue un particular quien alertó al 112 poco antes de las nueva de la mañana cuando vio las llamas en la propiedad de uno de sus vecinos. 

El galpón, en el que se encontraban sobre todo materiales como paja o leña, ya ardió por completo, pero el fuego no ha llegado a las viviendas colindantes, ni tampoco hay personas afectadas. 

Hasta el lugar se desplazaron también voluntarios de Protección Civil de Vilanova, Guardia Civil y Policía Local. Por el momento, los medios continúan en el lugar trabajando para sofocar por completo el fuego que continúa activo. 

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