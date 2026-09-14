Vilanova y Sergas invertirán más de 303.000 euros en la reforma del centro de salud

Fachada del centro de salud de Vilanova Mónica Ferreirós

El Consello da Xunta autorizó el convenio de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Concello de Vilanova de Arousa para acometer una reforma en el centro de salud del municipio. La obra está presupuestada en 303.921 euros y será financiada al 50% por cada una de las administraciones.

Según avanzó el gobierno gallego, la reforma incluye la renovación integral de la envolvente del edificio mediante la sustitución de las carpinterías exteriores por cierres de aluminio con doble acristalamiento, así como el levantamiento e impermeabilización de su cubierta. Se procederá también con la renovación de las cubiertas planas y transitables del edificio mediante la instalación de un nuevo solado apto para el paso peatonal y el tratamiento específico de puntos singulares.

En cuanto a las mejoras previstas en la parte exterior del centro de salud vilanovés, se completarán con la sustitución integral de su sistema de evacuación de aguas, al estar proyectada la instalación de nuevas bajantes; mientras que en el interior se proyecta el revestimiento y alicatado con azulejos de diferentes zonas del edificio del ambulatorio, el remate de los huecos vinculados a las nuevas carpinterías, así como el pintado general de sus espacios.

Desde la Xunta subrayaron que esta intervención “permitirá modernizar as instalacións, mellorar o confort de pacientes e profesionais e prolongar a vida útil do edificio. Así, as obras planificaranse, ademais, de maneira que poidan compatibilizarse coa continuidade da actividade asistencial e minimizar as molestias durante a súa execución”.

El acuerdo autorizado por el Consello da Xunta en la jornada de hoy tendrá vigencia desde su firma hasta el próximo 29 de diciembre del 2027. Con ello, la Xunta da respuesta así a las demandas del Concello por los importantes problemas de humedades que afectaban al consultorio, tanto por años de uso como por el diseño de “cubierta plana”, cuya cubierta transitable se reparará gracias a esta reforma.

Demanda recurrente

La necesidad de acometer una renovación de las instalación se llegó incluso a tratar en un Pleno en el pasado ejercicio, en el que llegó a salir adelante una moción para dar traslado a la Consellería de los problemas de este centro de salud y el de Baión, que generaron malestar tanto entre los profesionales como entre los pacientes y usuarios de ambos consultorios.