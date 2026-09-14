La Policía Local de Vilanova advierte con multas de hasta 45.000 euros por vertidos irregulares

Patrulla de la Policía Local de Vilanova Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilanova ha puesto en marcha este año un plan especial de vigilancia de limpieza viaria y residuos domésticos ante las quejas recibidas por el vecindario por comportamiento incívicos que pueden acarrear sanciones de hasta 45.000 euros.

Los informes dieron parte de deposiciones de perros en vías, jardines y parques, acumulación de desperdicios domésticos fuera de los contenedores, depósitos de residuos en medios rurales y montes a modo de vertederos ilegales o contenedores saturados.

Así pues, desde el Concello señalaron que las deposiciones caninas y los residuos fuera de los contenedores están siendo monitorizados “permanentemente” con cámaras de vigilancia de control policial telemático y rotatorio, así como por la observación de los agentes. Con respecto a los vertidos ilegales en el rural, la Policía Local advierte también de un “alto control” para tratar de detectarlos, así como se está tratando de aumentar la frecuencia de recogida y limpieza en aquellos cubos con más “cheos ou sucios”.

Respecto a los residuos domésticos de enseres y voluminosos, el Concello de Vilanova de Arousa pone a disposición de los vecinos dos opciones. El servicio gratuito de Valoriza de recogida de desperdicios, que se hace previa cita y facilitando los datos necesarios para realizar la gestión. La empresa asignará la fecha y lugar para el depósito de los residuos que serán retirados.

Desde el Concello recalcan también la oferta del servicio municipal gratuito en el punto limpio situado en el Polígono Industrial de Tremoedo. Así, los usuarios empadronados o con residencia en Vilanova podrán llevar —previo aviso— de manera segura y ordenada residuos especiales de origen doméstica, como aparatos eléctricos, electrodomésticos, voluminosos, maderas, plásticos, metales o textiles, entre otros.