Vilanova venera a su Pastoriza en unos festejos patronales que recuperan la música y la verbena
El miércoles será el turno de San Cipriano con una nueva procesión y la orquesta Marbella como gran colofón
Vilanova homenajea a la copatrona de la villa, Nosa Señora da Pastoriza, en uno de los días grandes de sus fiestas patronales. La procesión y la ofrenda floral en el interior del templo fue uno de los momentos más esperados de la jornada que contó también con sesión vermú, verbena con Aché y un espectáculo pirotécnico que despidió el día por todo lo alto.
Todo esto fue posible, en gran medida, gracias a la nueva comisión conformada por cinco vecinos de Vilanova que tomaron la decisión de coger el testigo para recuperar la esencia de las fiestas patronales de San Cipriano y A Pastoriza. Gracias a esta pequeña agrupación, la villa recuperó la programación lúdica y musical, convirtiendo las patronales en una verbena como “Dios manda”. Y es que, aunque la tradición religiosa se pudo conservar desde que se perdió la anterior comisión hace ya nueve años, el ámbito lúdico y musical había desaparecido por completo. Hasta hoy.
San Cipriano
Así, tras una jornada solemne y festiva a parte iguales, los festejos patronales continuarán este miércoles día 16 para rendir homenaje a San Cipriano, patrón de Vilanova y, por ende, festivo local en la villa arousana. La ceremonia religiosa será a las 12:00 horas, pero a las 19:30 tendrá lugar el Santo Rosario previo a la procesión con el santísimo, acompañada por la agrupación músico-cultural de Ribadumia. La verbena en esta ocasión correrá a cargo de la orquesta Marbella y el Dj Cristian Álvarez en la Praza do Castro.
La programación de las patronales finalizará al día siguiente, el jueves 17, con el Santo Rosario y un funeral solemne en honor de todos los difuntos de la parroquia vilanovesa.