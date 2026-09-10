Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

La Escola de Arte Caliveras de Vilanova suma el circo y el yoga a sus actividades

A. Louro
10/09/2026 21:16
Presentación de la actividad
Presentación del programa de actividades
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Escola de Arte Caliveras de Vilanova presentó su programa educativo para el próximo curso escolar, a partir del 5 de octubre, con la incorporación de dos nuevas disciplinas: circo y yoga, dando continuidad a las musicales (batería, guitarra, bajo, piano, cuanto, gaita y percusión tradicional), plásticas (dibujo, pintura, escultura, pirograbado o manuealidades), fotografía y otras disciplinas deportivas (como el baile urbano o el skate). Todas las materias y actividades se impartirán por las tardes y en grupos de edades en el Teatro-Auditorio Valle-Incán, excepto circo y skate que serán en el pabellón de San Miguel.

Caliveras también ofrecerá dos actividades gratuitas y abiertas a todos los vecinos hasta agotar plazas durante el mes de octubre, como el magosto en el domingo 18 y los talleres del Samaín en el sábado 31.

Apuesta potente por el arte

El alcalde, Gonzalo Durán, destacó a la Escola Caliveras como “unha das mellores iniciativas que temos na vila” y una apuesta “moi potente pola arte para un pobo pequeno con actividades e iniciativas de municipios máis grandes”.

Uno de los coordinadores de la escuela, Nolo Chazo, puso en valor el éxito que están teniendo las propuestas lúdicas y culturales, como el campamento de verano, que agotó todas las plazas o las actividades llevadas a cabo en el Vilablues. La demanda es tal que ya cuentan con unas setenta matrículas antes de abrir el plazo de inscripción para el nuevo alumnado y con materias que están cerca de cubrir el cupo máximo.

En cuanto a una de las actividades nuevas, el circo, estará impartida por Circus Nova, que ofrecerá el 30 de septiembre, a las 17:30 horas en el pabellón de San Miguel, una clase abierta al público para poder comprobar como se desarrolla esta arte novedosa en la enseñanza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620