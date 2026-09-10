La Escola de Arte Caliveras de Vilanova suma el circo y el yoga a sus actividades

Presentación del programa de actividades Cedida

La Escola de Arte Caliveras de Vilanova presentó su programa educativo para el próximo curso escolar, a partir del 5 de octubre, con la incorporación de dos nuevas disciplinas: circo y yoga, dando continuidad a las musicales (batería, guitarra, bajo, piano, cuanto, gaita y percusión tradicional), plásticas (dibujo, pintura, escultura, pirograbado o manuealidades), fotografía y otras disciplinas deportivas (como el baile urbano o el skate). Todas las materias y actividades se impartirán por las tardes y en grupos de edades en el Teatro-Auditorio Valle-Incán, excepto circo y skate que serán en el pabellón de San Miguel.

Caliveras también ofrecerá dos actividades gratuitas y abiertas a todos los vecinos hasta agotar plazas durante el mes de octubre, como el magosto en el domingo 18 y los talleres del Samaín en el sábado 31.

Apuesta potente por el arte

El alcalde, Gonzalo Durán, destacó a la Escola Caliveras como “unha das mellores iniciativas que temos na vila” y una apuesta “moi potente pola arte para un pobo pequeno con actividades e iniciativas de municipios máis grandes”.

Uno de los coordinadores de la escuela, Nolo Chazo, puso en valor el éxito que están teniendo las propuestas lúdicas y culturales, como el campamento de verano, que agotó todas las plazas o las actividades llevadas a cabo en el Vilablues. La demanda es tal que ya cuentan con unas setenta matrículas antes de abrir el plazo de inscripción para el nuevo alumnado y con materias que están cerca de cubrir el cupo máximo.

En cuanto a una de las actividades nuevas, el circo, estará impartida por Circus Nova, que ofrecerá el 30 de septiembre, a las 17:30 horas en el pabellón de San Miguel, una clase abierta al público para poder comprobar como se desarrolla esta arte novedosa en la enseñanza.