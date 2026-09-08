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Vilanova

Un vilanovés acepta cinco años de cárcel y una multa de 1,2 millones por transportar cocaína y hachís oculto en su vehículo

A. Louro
08/09/2026 20:56
Detalle del compartimento secreto en los bajos del vehículo
Detalle del compartimento secreto en los bajos del vehículo
GUARDIA CIVIL
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Un vilanovés aceptó una pena de cinco años de cárcel y una multa de 1.231.004 euros tras ser interceptado en octubre de 2025 en Ribadeo con cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís ocultos en un compartimento de su vehículo. Posteriormente, en un registro domiciliario en su vivienda de Vilanova, la Guardia Civil halló otras sustancias ilícitas: cuatro kilos de heroína, tres kilos de cocaína y casi diez de resina de cannabis.

El acuerdo entre las partes se ha alcanzado antes de la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial de Lugo, ya que la acusación solicitaba inicialmente nueve años de prisión y una multa de más de 2,75 millones de euros. El informe forense ha acreditado que el acusado era consumidor de cocaína y que mantenía una dependencia prolongada. 

Además de las cantidades incautadas, en su registro domiciliario, la Guardia Civil localizó en la vivienda un sistema de cámaras de vigilancia para controlar los accesos, una máquina envasadora, numerosas bolsas y recortes de plástico y una máquina para contar billetes.

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