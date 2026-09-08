O Salnés celebrará la “volta ao cole” con fiestas infantiles para potenciar el comercio local

La campaña se presentó en Vilanova Mónica Ferreirós

Las familias encaran hoy la vuelta a las aulas para los más pequeños, lo que cada año multiplica las compras en el comercio local. Una situación que el sector quiere de la comarca quiere recompensar a sus clientes a través de la campaña ‘Volta ao cole’, que se llevará a cabo en los concellos de Vilanova, A Illa, Ribadumia, Meis y Meaño para impulsar el comercio de proximidad. Una iniciativa que surge de las cinco agrupaciones de comercio local de estos municipios, con el apoyo del Consorcio do Comercio do Salnés y la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta.

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“Celebramos este modelo de cooperación nunha data tan sinalada como é a volta ás escolas”, un momento de consumo en el que, explicó el representante autonómico, Gabriel Alén, que “hai que darlle protagonismo ao comercio local”. “Promovemos ese asociacionismo comercial que é fundamental para a colaboración e para impulsar a eses comercios que pasan por dificultades e precisan destas campañas de dinamización”, subrayó Alén.

Así, se organizarán distintas fiestas infantiles para celebrar la vuelta a las aulas con hinchables, fiesta de la espuma, música y animación. En el caso de A Illa y Ribadumia la cita será este mismo viernes 11, mientras que en Vilanova la fiesta está convocada para el miércoles 16 en Xardín Umbrío, en Meis para el próximo viernes 18 y en Meaño para el domingo día 20. En todos los casos será a partir de las 17 horas. En este sentido, el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, señaló que en caso de lluvia o mal tiempo, la fiesta se trasladará al pabellón multiusos.