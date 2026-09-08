Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

O Salnés celebrará la “volta ao cole” con fiestas infantiles para potenciar el comercio local

A. Louro
08/09/2026 20:48
La campaña se presentó en Vilanova
La campaña se presentó en Vilanova
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Las familias encaran hoy la vuelta a las aulas para los más pequeños, lo que cada año multiplica las compras en el comercio local. Una situación que el sector quiere de la comarca quiere recompensar a sus clientes a través de la campaña ‘Volta ao cole’, que se llevará a cabo en los concellos de Vilanova, A Illa, Ribadumia, Meis y Meaño para impulsar el comercio de proximidad. Una iniciativa que surge de las cinco agrupaciones de comercio local de estos municipios, con el apoyo del Consorcio do Comercio do Salnés y la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta.

Presentación de la campaña

Cambados Zona Centro celebrará la vuelta al cole con el sorteo de 600 euros en vales y una gran fiesta infantil

Más información

“Celebramos este modelo de cooperación nunha data tan sinalada como é a volta ás escolas”, un momento de consumo en el que, explicó el representante autonómico, Gabriel Alén, que “hai que darlle protagonismo ao comercio local”. “Promovemos ese asociacionismo comercial que é fundamental para a colaboración e para impulsar a eses comercios que pasan por dificultades e precisan destas campañas de dinamización”, subrayó Alén.

Así, se organizarán distintas fiestas infantiles para celebrar la vuelta a las aulas con hinchables, fiesta de la espuma, música y animación. En el caso de A Illa y Ribadumia la cita será este mismo viernes 11, mientras que en Vilanova la fiesta está convocada para el miércoles 16 en Xardín Umbrío, en Meis para el próximo viernes 18 y en Meaño para el domingo día 20. En todos los casos será a partir de las 17 horas. En este sentido, el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, señaló que en caso de lluvia o mal tiempo, la fiesta se trasladará al pabellón multiusos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620