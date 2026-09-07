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Vilanova

El obradoiro de hostelería Mar de Santiago destinará a Cáritas cuarenta menús semanales

A. Louro
07/09/2026 20:42
Una actividad previa del obradoiro
Una actividad previa del obradoiro
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El alumnado del obradoiro de hostelería Mar de Santiago V cumple ya tres meses de formación en las especialidades de cocina y sala desde el Centro de Desenvolvemento Local del Pazo de Vista Real. Un tiempo en el que la veintena de participantes pusieron en práctica el trabajo en cátering, la logística y el transporte de las materias primas, además de realizar elaboraciones y servicios dentro y fuera de las instalaciones educativas. Un trabajo práctico al que darán continuidad este mes de septiembre en colaboración con Cáritas Interparroquial Arousa.

Así, el alumnado elaborará unos cuarenta menús semanales para la entidad, que se encargará de distribuir las raciones en sus servicios de comedor social. Se trata de una iniciativa solidaria que ya se llevó a cabo con éxito en ediciones anteriores y que busca formar a los alumnos en “unha modalidade descoñecida para eles e cun forte sentido humanitario”, según destacaron desde el Concello.La directora del obradoiro, Beatriz Regueira, destacó “as ganas e a implicación coa que está a traballar a promoción deste ano”, así como la “gran sintonía e compañerismo”.

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