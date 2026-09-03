La Xunta resuelve la concesión de 1.300 metros cuadrados en Cambados y Vilanova para el colector litoral

El proyecto permitiría poner fin a los reiterados vertidos en As Patiñas Gonzalo Salgado

La Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático resolvió la concesión de ocupación de 1.300,63 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre entre Vilanova y Cambados, que posibilitará la ejecución del colector litoral de As Patiñas, que pretende mejorar el saneamiento y la conducción con la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove y acabar con los recurrentes vertidos al mar.

En concreto, en Vilanova se concederán 508,23 metros cuadrados de dominio público y otros 792,40 metros cuadrados en Cambados. Un millonario proyecto que tratará de dar respuesta a una demanda histórica, después de que la negativa de Costas paralizase el proyecto en 2022. Una actuación que vuelve ahora a la agenda política tras la asunción de las competencias en el litoral por parte del gobierno gallego, que ya depositó más de un millón de euros en los presupuestos de la Xunta de este año para el proyecto.

Detalles de la actuación

En concreto, se repararán las conducciones existentes y se construirá un nuevo tanque de tormentas, fuera de los veinte primeros metros de la ribera del mar, y se dispondrá dos impulsiones secundarias (EBAR-EDAR), mediante nuevas conduciciones. Asimismo, se establecerá una senda de tránsito y se repararán las estaciones de bombeo.

La obra prevé así superar los cinco millones y permitirá renovar el colector que canaliza aguas fecales desde Vilanova, por la línea litoral de As Patiñas, hacia la depuradora de tratamiento en Cambados, poniendo punto y final a los recurrentes vertidos al mar, especialmente en épocas de abundantes lluvias. En cuanto a su tramitación, cuenta ya con numerosos informes sectoriales, teniendo todavía pendiente el informe de viabilidad urbanística del Concello de Cambados, según destaca el informe de la Xunta, pese a sendas solicitudes en febrero y mayo de este año. Tampoco del Ministerio de Defensa.

Cabe recordar que durante su periodo de exposición pública, el proyecto recibió alegaciones por parte del Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), que advertía que el proyecto “non se adapta aos principios de protección do litoral, especialmente nun contexto de cambio climático e regresión da costa”. Así, sus quejas versan sobre el “uso dun colector dentro do dominio público marítimo-terrestre como solución principal” o la “fata de xustificación da necesidade da pavimentación”.

Por su parte, el Concello de Vilanova contestó a las alegaciones señalando una resolución de la Dirección Xeral da Costa e do Mar sobre la justificación del colector de alivio y que “o emprego de pavimentos de xabre-cemento” para las sendas de servidumbre “non supón un maior impacto ambiental fronte a pavimentos de terra compactada ou xabre. Con esta solución búscase minimizar as tarefas de mantemento da senda e polo tanto o emprego de materiais e recursos ao longo da vida útil da infraestrutura”.