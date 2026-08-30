La red de polos de emprendimiento contribuyó a la creación de 135 nuevas empresas en la provincia

Una actividad organizada en el polo de Vista Real Mónica Ferreirós

Más de 2.000 proyectos de emprendimiento han pasado ya por los tres Polos de apoyo al empleo que la Xunta tiene activos en la provincia de Pontevedra. El trabajo desarrollado desde los centros de Vilanova, O Porriño y Silleda ha permitido acompañar a personas con nuevas ideas de negocio o con actividades ya en funcionamiento y ha contribuido a la creación de 135 nuevas empresas, según destacaron ayer desde la Xunta de Galicia.

El asesoramiento prestado por la Red abarca las distintas etapas de un proyecto empresarial y se realiza de forma individualizada, gratuita y tanto presencialmente como en línea. En el caso de la provincia de Pontevedra, los equipos técnicos de los Polos han realizado más de 5.000 tutorías desde el inicio del programa.

La presencia femenina, además, es especialmente significativa entre las personas que recurren a este servicio, ya que cerca del 60% de los proyectos asesorados en la provincia están impulsados por mujeres. Por sectores, el comercio se sitúa a la cabeza, con un 15% de las iniciativas, seguido de los servicios, con un 13%, y de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, que representan el 11%.

La Red presta también una atención específica a las situaciones de relevo empresarial, una fórmula que permite aprovechar el trabajo, las inversiones y la experiencia acumulada por negocios ya consolidados. Estas iniciativas suponen el 6% del total de los proyectos atendidos por los Polos. El acompañamiento en este ámbito facilita el contacto entre personas propietarias que buscan transmitir o alquilar su negocio y potenciales emprendedores que quieren asumir su continuidad. Se trata, así, de una vía para preservar actividad económica y empleo y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre propia de la creación de una empresa desde sus primeros pasos.

Para apoyar estos procesos, la Xunta mantiene abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria del Bono Remuda, incluida entre las cinco líneas de la orden unificada de ayudas para personas autónomas, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Asimismo, el gobierno gallego recalca también la capacidad dinamizadora de este programa con alrededor de cuatrocientas actividades organizadas en el conjunto de la provincia desde su creación. Además del asesoramiento, estos espacios impulsan encuentros con entidades, formación y eventos destinados a favorecer nuevas oportunidades y relaciones de colaboración.