Vilanova presenta un fin de semana deportivo con Festa da Bicicleta, pilates, fútbol y pesca submarina

El alcalde, Gonzalo Durán, acompañado de organizadores y las edilas de Educación y Deportes Cedida

El deporte será el gran protagonista el próximo fin de semana en Vilanova con una programación con actividades para todos los públicos con la colaboración de diferentes clubes y entidades.

El programa arrancará así el viernes 4, a partir de las nueve de la noche con una andaina nocturna, organizada por la agrupación Camiñantes. Será un itinerario de once kilómetros desde la Estación Marítima a la Praza do Castro, para la que será obligatorio llevar chaleco reflectante y se recomienda uso de linterna.

La actividad deportiva continuará el sábado 5 de septiembre con una amplia programación. Desde las 8 hasta las 17 horas tendrá lugar en las aguas próximas a As Sinas, el XXV Campeonato Galego por Equipos de Clubs de Pesca Submarina, una competición organizada por el Club Deportivo Pérez Sub y con una clasificación que puntuará para el Campeonato de España. La competición concluirá además con una comida de confraternidad en el restaurante Bahía de As Sinas.

Casi simultáneamente, a partir de las 9:30 horas, el campo de As Chans acogerá el I Trofeo Concello de Vilanova de Fútbol Base, organizado por la SD Puente Arnelas. La competición reunirá equipos de todas las categorías, desde prebenjamines hasta juveniles exclusivamente de clubes del ayuntamiento.

Ya por la tarde, a las 18 horas, llegará una de las actividades más participativas del fin de semana: la Festa da Bicicleta, con salida desde la Estación Marítima Mar de Santiago y con un recorrido por las diferentes parroquias de la villa.

La programación llegará a su fin el domingo con un atracón de actividades. Así, el Pazo de Vista Real acogerá una actividad de Pilates y Body Sculpt, organizada por Private Wellness Experience. Además, a partir de las 11 horas, se celebrará la Copa Concello, un clásico del fútbol vilanovés, que este año se disputará en el campo de Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro. En el torneo participarán, asimismo, todos los clubes del municipio con equipo senior: EFB Vilanova, SD Chispa, USDM Deiro, Vilanova FC y SDP Arnelas.

En el caso de la Copa Concello, el alcalde, Gonzalo Durán, explicó que se trata de un “clásico” en la villa, una competición con varias ediciones a espaldas que este año se trasladará al campo de fútbol de Monte da Lomba, como una oportunidad para dar visibilidad al recinto que cuenta con un nuevo tapete estrenado en este mes, para reunir en él a los diferentes clubes de Vilanova.El regidor presentó la programación acompañado por las edilas de Deportes y Educación, Eliana Vidal y Áurea Bermúdez, así como por los organizadores de algunas de las actividades de este fin de semana del deporte, que el año pasado contó con una “fantástica acollida” por los vecinos y visitantes.