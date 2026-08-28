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Vilanova

La música de raíz afroamericana toma las calles de Vilanova con el Vilablues

A. Louro
28/08/2026 20:59
Algunos de los artistas en la jornada de hoy
Algunos de los artistas en la jornada de hoy
Mónica Ferreirós
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Vilanova suena este fin de semana a ritmos soul, blues, rock y góspel, gracias al Vilablues, que arrancó hoy su décimo primera edición y lo hizo a pesar de la lluvia, como uno de los grandes referentes de la música negra en Galicia. Los artistas desembarcaron así ayer en la Estación Marítima Mar de Santiago, seguida por un pasacalles multicultural como una fusión de la música tradicional de Louisiana con la gallega.

Fue el inicio a una intensa jornada gratuita de música, que pondrá el broche final con la actuación de los míticos Dr. Feel­good, en el escenario del pabellón multiusos. La actividad continuará mañana de la mano de Ruxe Ruxe, emblemática banda de la escena punk-rock gallega liderada por Vituco Neira, que dará paso a las sesiones de Little & Kaiser DJ y DJ Peligro. Será en la Praza do Castro, donde a partir de las siete actuará uno de los nombres históricos del blues en castellano, Fede Aguado junto a su banda Fierablues, que dará paso a Mad Martin Trío. 

En el pabellón multiusos, ya a partir de la noche, el protagonismo recaerá en Too Sweet & The Cries, Martha High y Julián Maeso Organ Sextex, y el plato fuerte de Principles of Joy, banda francesa considerada como una de las formaciones de soul contemporáneo más populares de Europa, con un estilo que se caracteriza por abordar una gran variedad de sonidos clásicos del soul y el northern soul. Tampoco faltará programación pensada para los más pequeños —coordinada por la Escola de Arte Caliveras— y una “jam session” en A Cofradía.

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