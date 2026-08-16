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Vilanova

La escritora aragonesa Soledad Puértolas será reconocida como hija adoptiva de Vilanova

La iniciativa, que parte del periodista Benito Leiro, se aprobará el próximo martes en la sesión Plenaria

C. Hierro
16/08/2026 19:26
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y el periodista, Benito Leiro
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y el periodista, Benito Leiro
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Soledad Puértolas, zaragozana de nacimiento y vilanovesa de adopción, será la siguiente escritora en llevar el nombre de Vilanova con ella. Esto es así tras aprobarse –será definitivo el martes en la sesión Plenaria– una iniciativa que parte del periodista y cronista oficial del municipio, Benito Leiro.

“Puértolas reúne todos os méritos dunha grande escritora”, detalla Leiro, para obtener este reconocimiento y aspirar a que la localidad se convierta en “a vila literaria que todos soñamos”.

Para el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, entregar este honor a esta autora reconocida por, entre otros, el Premio Planeta del año 1989 por su obra ‘Queda la noche’, el Premio Anagrama de Ensaio en 1993 por ‘La vida oculta’ o el Premio de las Letras Aragonesas, además de ser académica numeraria de la Real Academia Española desde enero de 2010 ocupando el sillón de la letra ‘g’, “é unha noticia cultural moi importante” para el municipio.

Con este acto, indicó Leiro, la villa añade “ao parnaso dos escritores vilanoveses a unha académica da lingua” y se une al honor que ya llevan Ramón María del Valle-Inclán, su hermano Carlos del Valle-Inclán, o Xulio y Francisco Camba.

La autora, que reconoce que encontró “o seu paraíso nas Sinas” tiene publicados más de cincuenta títulos entre novelas, relatosy ensaños, obras por las que atesora múltiples reconocimientos entre los que se encuentra la otra distinción del municiío la Insignia de Ouro e Brillantes da Festa do Mexillón e do Berberecho, que se le entregó en el año 1998.

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