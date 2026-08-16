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Vilanova

Caleiro cuenta con un nuevo aparcamiento público con espacio para setenta vehículos

La parcela, de 1.273 metros cuadrados, costó poco más de 28.000 euros

C. Hierro
16/08/2026 19:29
Imagen del nuevo aparcamiento en Caleiro
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El Concello de Vilanova adquirió por poco más de 28.000 euros (financiados íntegramente por la diputación) un terreno ubicado a escasos 50 metros de la iglesia y del cementerio de Caleiro para convertirlo en un aparcamiento público.

La parcela, que ya está abierta para su uso desde el sábado, cuenta con 1.273 metros cuadrados, lo que se traducirá en estacionamiento para, aproximadamente, setenta coches. Desde el Concello señalan que, en los próximos meses, procederán a su pavimentación y, además, incluirán la señalización de las diferentes plazas.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó que la compra de este terreno da respuesta a una “necesidade histórica” de la parroquia. El primer edil indicó, además, que el objetivo del gobierno local es continuar adquiriendo terrenos en la zona “na medida das posibilidades municipais” para configurar de manera progresiva “unha bolsa de solo de titularidade pública” que esté destinada a estacionamiento y a otros posibles usos de interés general.

Por su parte, la concejala de Infraesturcturas, Eliana Vidal, comentó que el nuevo aparcamiento estará al servicio de toda la parroquia y, por lo tanto "agora toca que o desfruten todos os veciños".

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